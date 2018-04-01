 الملك محمد السادس يترأس مجلسا وزاريا وهذا ما تم تقريره في حق موظفي الوقاية المدنية والأطباء العاملين بالمديرية العامة للوقاية المدنية والمصالح الخارجية التابعة لها ﻿
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الملك محمد السادس يترأس مجلسا وزاريا وهذا ما تم تقريره في حق موظفي الوقاية المدنية والأطباء العاملين بالمديرية العامة للوقاية المدنية والمصالح الخارجية التابعة لها

بتاريــخ : 19 أبريل 2018 / 20:09 الملك محمد السادس يترأس مجلسا وزاريا وهذا ما تم تقريره في حق موظفي الوقاية المدنية والأطباء العاملين بالمديرية العامة للوقاية المدنية والمصالح الخارجية التابعة لها | بوليتيك
الملك محمد السادس يترأس مجلسا وزاريا وهذا ما تم تقريره في حق موظفي الوقاية المدنية والأطباء العاملين بالمديرية العامة للوقاية المدنية والمصالح الخارجية التابعة لها
ترأس الملك محمد السادس اليوم الخميس مجلسا وزاريا، مباشرة بعد عودته من فرنسا، بعد فترة نقاهة، حيث تمت فيه دراسة والمصادقة على مشروع ظهير شريف بمثابة النظام الأساسي الخاص بموظفي الوقاية المدنية

شوف تيفي

ترأس الملك محمد السادس اليوم الخميس مجلسا وزاريا، مباشرة بعد عودته من فرنسا، بعد فترة نقاهة، حيث تمت فيه دراسة والمصادقة على مشروع ظهير شريف بمثابة النظام الأساسي الخاص بموظفي الوقاية المدنية والأطباء العاملين بالمديرية العامة للوقاية المدنية والمصالح الخارجية التابعة لها.

ويأتي هذا المشروع، الذي تم إعداده طبقا للتعليمات الملكية ، تفعيلا لمقتضيات المرسوم بقانون الذي صادق عليه البرلمان، والقاضي بإخضاع العاملين بالمديرية العامة للوقاية المدنية والأطباء التابعين لها لقواعد الانضباط العسكري.

وينص مشروع هذا الظهير الشريف حسب بلاغ تلاه الناطق الرسمي باسم القصر الملكي عبد الحق المريني على تحديد النظام الأساسي الخاص بهذه الفئة، ومهام موظفي هذه المديرية العامة، ونظام التكوين الذي يستفيدون منه، وشروط الولوج لمختلف الرتب، وكذا القواعد التي سيتم تطبيقها في مجال الترقية، كما ينص على حقوق وواجبات الموظفين العاملين بهذه المديرية العامة وعلى النظام التأديبي الخاص بهم.

وفي هذا الإطار، تمت المصادقة على مشروعي مرسومين يتعلقان، على التوالي، بتحديد كيفيات تطبيق النظام الأساسي الخاص بالموظفين التابعين لهذه المديرية، ولا سيما ما يتعلق بتحديد الدرجات التي تشتمل عليها كل رتبة، وشروط الترقية منها، والشروط الخاصة بولوج أسلاك الوقاية المدنية، وكذا بإعادة تنظيم مدرسة الوقاية المدنية، التي ستحمل اسم "المدرسة الوطنية للوقاية المدنية"، وتمكينها من القيام بمهامها، وخاصة في مجال التكوين واستكمال الخبرة ...



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