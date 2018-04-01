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الزفزافي يرد على الفيديو الخطير الذي يظهر ملثمون يكسرون سيارات الأمن في احتجاجات الريف وهاشنو قال على نبيلة منيب

بتاريــخ : 19 أبريل 2018 / 19:46 الزفزافي يرد على الفيديو الخطير الذي يظهر ملثمون يكسرون سيارات الأمن في احتجاجات الريف وهاشنو قال على نبيلة منيب | مجتمع
الزفزافي يرد على الفيديو الخطير الذي يظهر ملثمون يكسرون سيارات الأمن في احتجاجات الريف وهاشنو قال على نبيلة منيب
مباشرة بعد الفيديو الذي تم عرضه على أنظار ناصر الزفزافي، والذي يظهر ملثمون يكسرون سيارات الأمن مدته 40 دقيقة ،و يكشف حجم الخسائر الذي تعرضت لها الكثير من السيارات التابعة للدرك بإمزورن والحسيمة

شـــوف تيفي:

 

مباشرة بعد الفيديو الذي تم عرضه على أنظار ناصر الزفزافي، والذي يظهر ملثمون يكسرون سيارات الأمن مدته 40 دقيقة ،و يكشف حجم الخسائر الذي تعرضت لها الكثير من السيارات التابعة للدرك بإمزورن والحسيمة بالإضافة للسيارات خاصة بالشرطة، استهل الزفزافي جوابه حول المعروض من الفيديو، محاولا التضامن بخطاب سياسي مع الأمينة العامة لحزب الاشتراكي الموحد نبيلة منيب، لينتفض ممثل النيابة مخاطبا المحكمة أن الزفزافي يحاول تمرير أمور خارج مضمون القضية مطالبا الرئيس بتسجيل هذا الخرق الذي يبين أن المتهم يحاول التهرب من الإجابة وتمرير رسائل لا سند لها في القانون تخص ما هو سياسي لا مكان لها هنا.

و حسب موفد شوف تيفي، عم الصراخ قاعة المحكمة بتدخل دفاع المعتقلين محاولين الضغط لترك الزفزافي إتمام الحديث، وانبعث صراخ من داخل القفص الزجاجي وتعالت أصوات المعتقلين محاولين مقاطعة كلمة ممثل النيابة العامة الذي يؤكد على المتهم الإجابة على المنسوب له من خلال المعطيات المتمثلة في الأشرطة والمكالمات المتوفرة حيث طالب القاضي علي الطرشي بوضع حد لمثل هذه الانزلاقات.

وأضاف القاضي لوائح بأسماء الأشخاص الضحايا الذين تعرضوا لإصابات متفاوتة الخطورة ذكر منهم رئيس الجلسة عناصر من الشرطة والتدخل السريع، بالإضافة لأسماء جنود منهم عريف عسكري وعناصر من القوة العمومية والمخزن المتنقل بالحسيمة.

 

 

 

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