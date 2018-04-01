 عــاجل:الملك يستقبل رئيس الحكومة ووزيري الداخلية والاقتصاد والمالية بالرباط ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

مثير.. عضو جماعي يتعرى وسط إجتماع بشيشاوة | مجتمع

مثير.. عضو جماعي يتعرى وسط إجتماع بشيشاوة

عاجل.. إطلاق الرصاص في السعودية وهذه حصيلة القتلى | دولي

عاجل.. إطلاق الرصاص في السعودية وهذه حصيلة القتلى

شاهد بالفيديو .. هدف حكيم زياش الرائع في مباراة اليوم امام في في في فينلو | بووز

شاهد بالفيديو .. هدف حكيم زياش الرائع في مباراة اليوم امام في في في فينلو

الملك محمد السادس يترأس مجلسا وزاريا وهذا ما تم تقريره في حق موظفي الوقاية المدنية والأطباء العاملين بالمديرية العامة للوقاية المدنية والمصالح الخارجية التابعة لها | بوليتيك

الملك محمد السادس يترأس مجلسا وزاريا وهذا ما تم تقريره في حق موظفي الوقاية المدنية والأطباء

بعد تصوير النساء داخل حمام شعبي...فايسبوكيون يطالبون بمنع التليفون بالحمامات | حوادث و حقوق

بعد تصوير النساء داخل حمام شعبي...فايسبوكيون يطالبون بمنع التليفون بالحمامات

الزفزافي يرد على الفيديو الخطير الذي يظهر ملثمون يكسرون سيارات الأمن في احتجاجات الريف وهاشنو قال على نبيلة منيب | مجتمع

الزفزافي يرد على الفيديو الخطير الذي يظهر ملثمون يكسرون سيارات الأمن في احتجاجات الريف وهاشنو قال

عــاجل: الملك يترأس مجلسا وزاريا بالرباط و يستفسر وزير الفلاحة عن هذه المشاريع | بوليتيك

عــاجل: الملك يترأس مجلسا وزاريا بالرباط و يستفسر وزير الفلاحة عن هذه المشاريع

عــاجل:الملك يستقبل رئيس الحكومة ووزيري الداخلية والاقتصاد والمالية بالرباط | بوليتيك

عــاجل:الملك يستقبل رئيس الحكومة ووزيري الداخلية والاقتصاد والمالية بالرباط

عـــاجل.. هاشنو وقع فحمام شعبي فــكازا و العيالات هربو | حوادث و حقوق

عـــاجل.. هاشنو وقع فحمام شعبي فــكازا و العيالات هربو

رسالة إلى الشعب الجزائري الشقيق

عــاجل:الملك يستقبل رئيس الحكومة ووزيري الداخلية والاقتصاد والمالية بالرباط

بتاريــخ : 19 أبريل 2018 / 19:18 عــاجل:الملك يستقبل رئيس الحكومة ووزيري الداخلية والاقتصاد والمالية بالرباط | بوليتيك
عــاجل:الملك يستقبل رئيس الحكومة ووزيري الداخلية والاقتصاد والمالية بالرباط
استقبل الملك محمد السادس، اليوم الخميس، بالقصر الملكي بالرباط، كلا من رئيس الحكومة، ووزير الداخلية، ووزير الاقتصاد والمالية، بحضور مستشاري صاحب الجلالة فؤاد عالي الهمة و ياسر الزناكي.

شـــوف تيفي:

 

استقبل الملك محمد السادس، اليوم الخميس، بالقصر الملكي بالرباط، كلا من رئيس الحكومة، ووزير الداخلية، ووزير الاقتصاد والمالية، بحضور مستشاري صاحب الجلالة فؤاد عالي الهمة و ياسر الزناكي.

وخلال هذا الاستقبال رفع رئيس الحكومة مقترحات للنظر الملكي السامي بخصوص إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، وهو الإصلاح الذي كان الملك قد أمر بالانكباب عليه كما ألقى كلمة في هذا الموضوع، أمام الملك، هذا نصها.

"بسم الله الرحمن الرحيم

تنفيذا للتعليمات الملكية بشأن رفع مقترحات للنظر السامي بخصوص إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، تم العمل، وفق مقاربة تشاركية، مع مختلف القطاعات المعنية، على إعداد تصور شامل لهذا الإصلاح استند إلى تشخيص معمق لمختلف الإكراهات التي حالت دون تحقيق هذه المراكز للأهداف الواردة في الرسالة الملكية السامية لـ 9 يناير 2002 بشأن التدبير اللامتمركز للاستثمار.

وينطلق التصور المقترح من اعتبار الرسالة الملكية السامية الإطار المرجعي لعمل المراكز الجهوية للاستثمار، ويستند إلى خلاصات تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول تقييم أداء المراكز الجهوية للاستثمار المرفوع إلى جلالة الملك في ديسمبر 2017، ونتائج الدراسة التشخيصية والاستشرافية المفصلة التي أنجزها مكتب للاستشارة تحت إشراف وزارة الداخلية، ومخرجات اجتماعات اللجنة المشكلة من مختلف القطاعات المعنية تحت رئاسة رئيس الحكومة.

مولاي صاحب الجلالة؛

انطلاقا من مختلف التشخيصات المنجزة، تمت بلورة التصور المقترح لإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار المرتكز على ثلاثة محاور أساسية:

المحور الأول: يتعلق بإعادة هيكلة المراكز الجهوية للاستثمار

ويرتكز على تحويل هذه المراكز إلى مؤسسات عمومية مع اعتماد حكامة تشاركية ومنفتحة على مختلف الفاعلين من مجالس جهوية وممثلي القطاع الخاص والمصالح الخارجية للقطاعات الحكومية، بالإضافة إلى توسيع نطاق مهامها واختصاصاتها لتشمل المعالجة المندمجة لملفات الاستثمار في كافة مراحلها، والمواكبة الشاملة للمقاولات الصغرى والمتوسطة، والسهر على التسوية الودية للنزاعات الناشئة بين الإدارات والمستثمرين وغيرهما.

وسيتم اعتماد هيكلة تنظيمية حديثة ومتطورة عبر إحداث قطبين أساسيين وهما قطب "دار المستثمر" وقطب "تحفيز الاستثمار والعرض الترابي".

كما سيتم العمل على تعزيز هذه الموارد البشرية وتأهيلها من خلال اختيار أفضل الكفاءات والخبرات في مجال تدبير الملفات الاستثمارية، لا سيما بالنسبة لمديري هذه المراكز.

المحور الثاني: يتعلق بإحداث اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار

وي قترح دمج كافة اللجان الجهوية السابقة المرتبطة بالاستثمار في لجنة جهوية موحدة بهدف تحسين وملاءمة مساطر اتخاذ القرار. وتعتبر القرارات المتخذة على مستوى هذه اللجنة ملزمة لكافة أعضائها. كما ت فتح إمكانية الطعن في قرارات اللجنة أمام والي الجهة، وعند الاقتضاء أمام لجنة يرأسها رئيس الحكومة.

المحور الثالث: يتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات المرتبطة بملفات الاستثمار على المستويين الجهوي والمركزي.

ويهم ذلك جهويا تبنى اللاتمركز الإداري، أما على المستوى المركزي، فإنه يروم اعتماد مقاربات وقوانين محفزة حديثة، أثبتت نجاعتها على المستوى الدولي، تتعلق بـ 4 محاور أساسية:

أولا: التبسيط الشامل والممنهج للمساطر الإدارية؛

ثانيا: مكافحة التعسفات باعتماد قانون إلزامية التنفيذ وتقنين آجال منح الرخص؛

ثالثا: مكافحة البيروقراطية الإدارية؛

رابعا: إعمال مبادئ الإدارة العامة الجديدة من خلال اعتماد سياسة حديثة لتدبير الموارد البشرية.

مولاي صاحب الجلالة؛

من أجل بلورة مقترحات مشروع الإصلاح المعروض على أنظار جلالتكم، يقترح إحداث لجنة وزارية برئاسة رئيس الحكومة، مكونة من وزير الداخلية والأمين العام للحكومة ووزير الاقتصاد والمالية والوزير المكلف بالاستثمار، تتكلف بقيادة مشروع إصلاح مراكز الاستثمار وتتبع تنفيذه.

وتشمل التدابير الأولية التي يقترح الشروع في تنزيلها، بعد موافقة جنابكم الشريف، ما يلي:

- اعتماد مشروع القانون الجديد بتحويل المراكز الجهوية للاستثمار إلى مؤسسات عمومية؛

- إعداد النص القانوني المتعلق بإحداث اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار؛

- اعتماد دفعة أولى من قرارات نقل السلط المتعلقة بالاستثمار وبالرخص الإدارية القطاعية من الإدارات المركزية إلى المستوى الجهوي؛

- حصر لائحة القوانين المحفزة ذات الأولوية في إصلاح منظومة الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال؛

- رصد الاعتمادات المالية اللازمة من ميزانية الدولة لتنزيل مشروع الإصلاح.

 

 

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شــوف تيفي المغرب الملك رئيس الحكومة .

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

الملك محمد السادس يترأس مجلسا وزاريا وهذا ما تم تقريره في حق موظفي الوقاية المدنية والأطباء العاملين بالمديرية العامة للوقاية المدنية والمصالح الخارجية التابعة لها | بوليتيك

الملك محمد السادس يترأس مجلسا وزاريا وهذا ما تم تقريره في حق موظفي الوقاية المدنية والأطباء العاملين بالمديرية العامة للوقاية المدنية والمصالح الخارجية التابعة لها

عــاجل: الملك يترأس مجلسا وزاريا بالرباط و يستفسر وزير الفلاحة عن هذه المشاريع | بوليتيك

عــاجل: الملك يترأس مجلسا وزاريا بالرباط و يستفسر وزير الفلاحة عن هذه المشاريع

مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم بتحديد شروط وكيفيات استيراد النفايات وتصديرها وعبورها | بوليتيك

مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم بتحديد شروط وكيفيات استيراد النفايات وتصديرها وعبورها

قطاع الصحة محور الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة | بوليتيك

قطاع الصحة محور الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

الملك يترأس مجلسا وزاريا بالرباط و يستفسر وزير الفلاحة عن هذه المشاريع | قنوات أخرى
منذ 53 دقيقة

الملك يترأس مجلسا وزاريا بالرباط و يستفسر وزير الفلاحة عن هذه المشاريع

الملك يستقبل رئيس الحكومة ووزيري الداخلية والاقتصاد والمالية بالرباط | قنوات أخرى

الملك يستقبل رئيس الحكومة ووزيري الداخلية والاقتصاد والمالية بالرباط

شوفو مشجع سعودي كيشبه لبنشرقي وهاشنو دار منين شافو | قنوات أخرى

شوفو مشجع سعودي كيشبه لبنشرقي وهاشنو دار منين شافو

فيديو: لاعب ودادي يغني حتى لقيت لتبغيتي عاد جاية تسولي فيا | بــووز

فيديو: لاعب ودادي يغني حتى لقيت لتبغيتي عاد جاية تسولي فيا

﻿

آخر المستجدات

مثير.. عضو جماعي يتعرى وسط إجتماع بشيشاوة | مجتمع
منذ 18 دقيقة

مثير.. عضو جماعي يتعرى وسط إجتماع بشيشاوة

عاجل.. إطلاق الرصاص في السعودية وهذه حصيلة القتلى | دولي

عاجل.. إطلاق الرصاص في السعودية وهذه حصيلة القتلى

شاهد بالفيديو .. هدف حكيم زياش الرائع في مباراة اليوم امام في في في فينلو | بووز

شاهد بالفيديو .. هدف حكيم زياش الرائع في مباراة اليوم امام في في في فينلو

الملك محمد السادس يترأس مجلسا وزاريا وهذا ما تم تقريره في حق موظفي الوقاية المدنية والأطباء العاملين بالمديرية العامة للوقاية المدنية والمصالح الخارجية التابعة لها | بوليتيك

الملك محمد السادس يترأس مجلسا وزاريا وهذا ما تم تقريره في حق موظفي الوقاية المدنية والأطباء

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.