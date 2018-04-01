مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم بتحديد شروط وكيفيات استيراد النفايات وتصديرها وعبورها ﻿

صادق مجلس الحكومة في اجتماعه المنعقد اليوم الخميس 19 أبريل برئاسة سعد الدين العثماني رئيس الحكومة على مشروع مرسوم 2.17.587 بتحديد شروط وكيفيات استيراد النفايات وتصديرها وعبورها، وقد صادق عليه المجلس

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صادق مجلس الحكومة في اجتماعه المنعقد اليوم الخميس 19 أبريل برئاسة سعد الدين العثماني رئيس الحكومة على مشروع مرسوم 2.17.587 بتحديد شروط وكيفيات استيراد النفايات وتصديرها وعبورها، وقد صادق عليه المجلس مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات، وتكوين لجنة لإدراجها.

المشروع تقدمت به كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة المكلفة بالتنمية المستدامة، يهدف إلى تحدید شروط وكیفیات استیراد النفایات وتصدیرها وعبورها، وكذا تسلیم رخص استیراد النفایات الخطرة الناتجة عن أنشطة مناطق التصدیر الحرة، والنفايات غير الخطرة، ورخص عبور النفايات الخطرة عبر التراب الوطني، وكذا رخص تصدير النفايات.

كما يهدف مشروع المرسوم أيضا إلى التنصيص على منح رخصة استيراد أو تصدير أو عبور النفايات من طرف السلطة الحكومیة المكلفة بالتنمية المستدامة، بعد استطلاع رأي القطاعات الوزارية المعنية، واتخاذ قرار من طرفها لتحديد لوائح النفايات المرخص بتصدیرها واستیرادها، وكذا الوثائق الواجب إرفاقها بطلب الترخيص باستيراد أو بتصدیر أو بعبور النفايات.

ومشروع المرسوم المتعلق بتحديد شروط وكيفيات استيراد النفايات وتصديرها وعبورها أتى استنادا إلى اتفاقية "بال" المتعلقة بالتحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها، والتي يعتبر المغرب طرفا فيها، وكذا استنادا للقانون رقم 28.00 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها، والذي ينص على تحديد لائحة النفايات موضوع الاستيراد والتصدير وكذا شروط منح الترخيص بنص تنظيمي.





