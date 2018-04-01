عـــاجل: نايضة فجلسة محاكمة بوعشرين و القاضي يتدخل بقوة..هاذي ماشي محاكمة سياسية ﻿

فوضى و صراغ عم أرجاء القاعة التي تشهد محاكمة توفيق بوعشرين باستئنافية الدارالبيضاء،عندما التمست إحدى المحاميات الطرف المدني بقراءة ما جاء على لسان المحامي إسحاق شارية والمدون من طرف كاتب الضبط،

شـــوف تيفي:

فوضى و صراخ عم أرجاء القاعة التي تشهد محاكمة توفيق بوعشرين باستئنافية الدارالبيضاء،عندما التمست إحدى محاميات الطرف المدني بقراءة ما جاء على لسان المحامي إسحاق شارية والمدون من طرف كاتب الضبط، معتبرة أنه نوع من التهجم على هيئة المحامين وفيه خرق لقانون المهنة وأيضا إهانة وقذف لمؤسسة سياسية.

حينها حسب موفد"شوف تيفي" نشبت مشادات كلامية وتبادل الاهانات بين المحاميين من كلا الطرفين وخاصة دفاع بوعشرين الذي تدخلت منه احدى المحاميات للدفاع على اسحاق شارية الذي غادر قاعة الجلسات.

وتدخل رئيس الجلسة قائلا إن المحاكمة تخرج عن سياقها وموضوعها ومحاضرها.. ولن تقبل المحكمة ذلك وخاصة أن بعض الأساتذة من الدفاع يدفعون بالمحاكمة نحو مواضيع سياسية وهو ما لا علاقة له بموضوع الجلسة، التي تتعلق بمتهم ووقائع بعيدة عن معطيات سياسية، مطالبا هيئة الدفاع باحترام المحكمة وكذا الأعراف و القوانين.