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الجواهري يكشف لـ '' شوف سبور'' حقيقة الحجز عن الحساب البنكي لشركة '' كازا إفنت'' بسبب الرجاء

بتاريــخ : 19 أبريل 2018 / 17:37 الجواهري يكشف لـ شوف سبور حقيقة الحجز عن الحساب البنكي لشركة كازا إفنت بسبب الرجاء | سبور
الجواهري يكشف لـ '' شوف سبور'' حقيقة الحجز عن الحساب البنكي لشركة '' كازا إفنت'' بسبب الرجاء
نفى محمد الجواهري مدير شركة ''كازا إفنت'' للتنشيط والتظاهرات ، خبر الحجز على حساب الشركة بسبب ديون فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم تزامنا مع مباراة الديربي البيضاوي أمام الوداد برسم الجولة 25 من

'' شوف سبور'' : رشيد محمودي

 

نفى محمد الجواهري مدير شركة ''كازا إفنت'' للتنشيط والتظاهرات ، خبر الحجز على حساب الشركة بسبب ديون فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم تزامنا مع مباراة الديربي البيضاوي أمام الوداد برسم الجولة 25 من منافسات البطولة.

وعبر الجواهري في تصريح مقتضب لـ '' شوف سبور''، عن استغرابه لتداول خبر الحجز على الحساب البنكي، مؤكدا أن الرجاء لا تربطه أي علاقة تجارية مع الشركة.

وتابع قائلا :'' لا علا قة للرجاء بالحساب البنكي لشركة مستقلة، ولاتربطنا أية علاقة تجارية، وبصفتي أول مسؤول عن الشركة أستنكر مثل هذه الأخبار وماعرفت حتى منين كيجيبوها''.



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