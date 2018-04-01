 قطاع الصحة محور الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عـــاجل.. هاشنو وقع فحمام شعبي فــكازا و العيالات هربو | حوادث و حقوق

عـــاجل.. هاشنو وقع فحمام شعبي فــكازا و العيالات هربو

مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم بتحديد شروط وكيفيات استيراد النفايات وتصديرها وعبورها | بوليتيك

مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم بتحديد شروط وكيفيات استيراد النفايات وتصديرها وعبورها

اشتباكات دموية بأحد الدواوير ضواحي القنيطرة وهذه الحصيلة | حوادث و حقوق

اشتباكات دموية بأحد الدواوير ضواحي القنيطرة وهذه الحصيلة

في هذه الأثناء..انسحاب الصحافيين من جلسة محاكمة الزفزافي باستئنافية الدارالبيضاء وها علاش | مجتمع

في هذه الأثناء..انسحاب الصحافيين من جلسة محاكمة الزفزافي باستئنافية الدارالبيضاء وها علاش

عـــاجل: نايضة فجلسة محاكمة بوعشرين و القاضي يتدخل بقوة..هاذي ماشي محاكمة سياسية | مجتمع

عـــاجل: نايضة فجلسة محاكمة بوعشرين و القاضي يتدخل بقوة..هاذي ماشي محاكمة سياسية

قطاع الصحة محور الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة | بوليتيك

قطاع الصحة محور الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة

عـــاجل: الزفزافي في ورطة بعد عرض شريط فيديو خطير بمحكمة الاستئناف بالبيضاء هذا مضمونه | مجتمع

عـــاجل: الزفزافي في ورطة بعد عرض شريط فيديو خطير بمحكمة الاستئناف بالبيضاء هذا مضمونه

رفع جلسة توفيق بوعشرين دقائق بعد إنطلاقها وهاكيفاش وصل مدير أخبار اليوم لمحكمة الاستئناف بالبيضاء | مجتمع

رفع جلسة توفيق بوعشرين دقائق بعد إنطلاقها وهاكيفاش وصل مدير أخبار اليوم لمحكمة الاستئناف

عاجل اعتقال عصابة التريبورتور بالقرب من المجزرة البلدية بالقنيطرة | حوادث و حقوق

عاجل اعتقال عصابة التريبورتور بالقرب من المجزرة البلدية بالقنيطرة

رسالة إلى الشعب الجزائري الشقيق

قطاع الصحة محور الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة

بتاريــخ : 19 أبريل 2018 / 16:56 قطاع الصحة محور الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة | بوليتيك
قطاع الصحة محور الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة
انعقد اليوم الخميس 19 أبريل برئاسة سعد الدين العثماني الاجتماع الأسبوعي للمجلس الحكومي، حيث ناقش المجلس موضوعا اجتماعيا حيويا يهم المواطنين على حد سواء ألا وهو قطاع الصحة ، حيث شدد رئيس الحكومة على

شوف تيفي

انعقد اليوم الخميس 19 أبريل برئاسة سعد الدين العثماني الاجتماع الأسبوعي للمجلس الحكومي، حيث ناقش المجلس موضوعا اجتماعيا حيويا يهم المواطنين على حد سواء ألا وهو قطاع الصحة ، حيث شدد رئيس الحكومة على ضرورة إعطاء نفس جديد للقطاع، واعتماد مقاربة جديدة مبنية على استشارة الخبراء ومختلف المتدخلين سواء كانوا في القطاع الخاص أو العمومي أو النقابات والجامعات وغيرها.

وفي نفس السياق اعتبر رئيس الحكومة أن مشروع مخطط الصحة في أفق 2025، رغم أنه يدخل في إطار نوع من الاستمرارية إلا أنه بمثابة تجديد، خاصة أن قطاع الصحة يعد من بين الأولويات الاجتماعية التنموية الثلاثة للحكومة التي أعلنت عنها وتؤكد عليها إلى جانب التعليم والتشغيل''، مبرزا في ذات الوقت الكيفية التي أعد بها المخطط، واتصاله المستمر مع وزير الصحة، وحضوره الشخصي معه في عدد من اللقاءات الإعدادية.

وأوضح العثماني أنه رغم تحسن مؤشرات قطاع الصحة نسبيا خلال العشر سنوات الماضية غير أنه يبقى غير كاف ما يحتم على الحكومة بدل مزيد من الجهود باعتماد مقاربة يتكامل فيها القطاعان الخاص والعام للرفع من جودة الخدمات الصحية لعموم المواطنين والمواطنات وفق المعايير الدولية الحديثة.

وأشار رئيس الحكومة إلى الخصاص الذي يعاني منه قطاع الصحة على مستوى الموارد البشرية والبنيات والوسائل المتاحة لتوفير الصحة للمواطنين وعلى مستوى الحكامة والتدبير، لذلك اعتبر أن مخطط الصحة 2025 المعروض على أنظار المجلس الحكومي قصد المناقشة، ''سيمكن من اقتراح حلول لمختلف جوانب الخصاص التي يعانيها قطاع الصحة.

ونبه رئيس الحكومة أن قطاع الصحة لا يمكن التساهل فيه ، داعيا الجميع من سلطات عمومية مركزيا وإقليميا وجهويا ومحليا، وأيضا رجال الصحة إلى تحمل المسؤولية والتحلي بالجدية وعلى ضرورة استحضار المواطنين والمواطنات والسعي نحو توفير الأفضل لهم .

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي سياسة سعد الدين العثماني قطاع الصحة المجلس الحكومي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم بتحديد شروط وكيفيات استيراد النفايات وتصديرها وعبورها | بوليتيك

مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم بتحديد شروط وكيفيات استيراد النفايات وتصديرها وعبورها

مشروع مرسوم وزاري لإصلاح المجالات الرعوية والمراعي الغابوية | بوليتيك

مشروع مرسوم وزاري لإصلاح المجالات الرعوية والمراعي الغابوية

منطقــة أمنية جديدة بمدينة طنجة بالميناء المتوسطي | بوليتيك

منطقــة أمنية جديدة بمدينة طنجة بالميناء المتوسطي

انفــراد..هشـــام مشتري قاتل مرداس يصدم المساجين بحي الإعـدام بعكاشة وهاشنو دار | بوليتيك

انفــراد..هشـــام مشتري قاتل مرداس يصدم المساجين بحي الإعـدام بعكاشة وهاشنو دار

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

فيديو: لاعب ودادي يغني حتى لقيت لتبغيتي عاد جاية تسولي فيا | بــووز
منذ 3 ساعات

فيديو: لاعب ودادي يغني حتى لقيت لتبغيتي عاد جاية تسولي فيا

المحامي البريطاني صاحب البيان الملغوم يحضر جلسة محاكمة توفيق بوعشرين | خارج البلاطو

المحامي البريطاني صاحب البيان الملغوم يحضر جلسة محاكمة توفيق بوعشرين

عائلة أيت الجيد في وقفة سلمية أمام محكمة الاستئناف بفاس تزامنا مع مثول حامي الدين أمام قاضي التحقيق | بــووز

عائلة أيت الجيد في وقفة سلمية أمام محكمة الاستئناف بفاس تزامنا مع مثول حامي الدين أمام قاضي التحقيق

لقطة طريفة من مباراة الرجــاء..عوبادي تْـلف و مشا عند اللعابة ديال زناكــو | بــووز

لقطة طريفة من مباراة الرجــاء..عوبادي تْـلف و مشا عند اللعابة ديال زناكــو

﻿

آخر المستجدات

عـــاجل.. هاشنو وقع فحمام شعبي فــكازا و العيالات هربو | حوادث و حقوق
منذ 6 دقائق

عـــاجل.. هاشنو وقع فحمام شعبي فــكازا و العيالات هربو

مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم بتحديد شروط وكيفيات استيراد النفايات وتصديرها وعبورها | بوليتيك

مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم بتحديد شروط وكيفيات استيراد النفايات وتصديرها وعبورها

اشتباكات دموية بأحد الدواوير ضواحي القنيطرة وهذه الحصيلة | حوادث و حقوق

اشتباكات دموية بأحد الدواوير ضواحي القنيطرة وهذه الحصيلة

في هذه الأثناء..انسحاب الصحافيين من جلسة محاكمة الزفزافي باستئنافية الدارالبيضاء وها علاش | مجتمع

في هذه الأثناء..انسحاب الصحافيين من جلسة محاكمة الزفزافي باستئنافية الدارالبيضاء وها علاش

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.