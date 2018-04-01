قطاع الصحة محور الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة ﻿

انعقد اليوم الخميس 19 أبريل برئاسة سعد الدين العثماني الاجتماع الأسبوعي للمجلس الحكومي، حيث ناقش المجلس موضوعا اجتماعيا حيويا يهم المواطنين على حد سواء ألا وهو قطاع الصحة ، حيث شدد رئيس الحكومة على

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انعقد اليوم الخميس 19 أبريل برئاسة سعد الدين العثماني الاجتماع الأسبوعي للمجلس الحكومي، حيث ناقش المجلس موضوعا اجتماعيا حيويا يهم المواطنين على حد سواء ألا وهو قطاع الصحة ، حيث شدد رئيس الحكومة على ضرورة إعطاء نفس جديد للقطاع، واعتماد مقاربة جديدة مبنية على استشارة الخبراء ومختلف المتدخلين سواء كانوا في القطاع الخاص أو العمومي أو النقابات والجامعات وغيرها.

وفي نفس السياق اعتبر رئيس الحكومة أن مشروع مخطط الصحة في أفق 2025، رغم أنه يدخل في إطار نوع من الاستمرارية إلا أنه بمثابة تجديد، خاصة أن قطاع الصحة يعد من بين الأولويات الاجتماعية التنموية الثلاثة للحكومة التي أعلنت عنها وتؤكد عليها إلى جانب التعليم والتشغيل''، مبرزا في ذات الوقت الكيفية التي أعد بها المخطط، واتصاله المستمر مع وزير الصحة، وحضوره الشخصي معه في عدد من اللقاءات الإعدادية.

وأوضح العثماني أنه رغم تحسن مؤشرات قطاع الصحة نسبيا خلال العشر سنوات الماضية غير أنه يبقى غير كاف ما يحتم على الحكومة بدل مزيد من الجهود باعتماد مقاربة يتكامل فيها القطاعان الخاص والعام للرفع من جودة الخدمات الصحية لعموم المواطنين والمواطنات وفق المعايير الدولية الحديثة.

وأشار رئيس الحكومة إلى الخصاص الذي يعاني منه قطاع الصحة على مستوى الموارد البشرية والبنيات والوسائل المتاحة لتوفير الصحة للمواطنين وعلى مستوى الحكامة والتدبير، لذلك اعتبر أن مخطط الصحة 2025 المعروض على أنظار المجلس الحكومي قصد المناقشة، ''سيمكن من اقتراح حلول لمختلف جوانب الخصاص التي يعانيها قطاع الصحة.

ونبه رئيس الحكومة أن قطاع الصحة لا يمكن التساهل فيه ، داعيا الجميع من سلطات عمومية مركزيا وإقليميا وجهويا ومحليا، وأيضا رجال الصحة إلى تحمل المسؤولية والتحلي بالجدية وعلى ضرورة استحضار المواطنين والمواطنات والسعي نحو توفير الأفضل لهم .