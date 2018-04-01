لجنة ''تاسك فورس'' تصل لمدينة الدارالبيضاء ﻿

كشفت مصادر مطلعة، لـ''شوف سبور''، أن لجنة التفتيش التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم ''الفيفا''، حلت بأحد فنادق مدينة الدارالبيضاء ، لمعاينة ملعب الوازيس التابع لفريق الرجاء الرياضي و ملعب بنجلون

''شوف سبور''

كشفت مصادر مطلعة، لـ''شوف سبور''، أن لجنة التفتيش التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم ''الفيفا''، حلت بأحد فنادق مدينة الدارالبيضاء ، لمعاينة ملعب الوازيس التابع لفريق الرجاء الرياضي و ملعب بنجلون التابع لفريق الوداد الرياضي .

وستزور اللجنة كلا من ''كورنيش'' عين الذئاب، ومسجد الحسن الثاني إضافة إلى منتجع ''سندباد''، الذي سيكون منطقة احتفالات المشجعين ''Fan Fest'' التي يتضمنها الملف المغربي.

وكانت لجنة ''تاسك فورس'' قد زارت صباح اليوم الخميس مدينة بنسليمان، لمعاينة بناء الملعب الكبير لمدينة الدار البيضاء، المرشح لاحتضان نهائي كأس العالم 2026.

وينافس المغرب على تنظيم مونديال 2026 إلى جانب ملف مشترك بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وسيصوت أعضاء الفيفا في 13 يونيو على البلد الذي سيحظى بشرف تنظيم هذه التظاهرة العالمية.