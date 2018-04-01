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ياجور يحطم الرقم القياسي لهشام أبو شروان

بتاريــخ : 19 أبريل 2018 / 16:24 ياجور يحطم الرقم القياسي لهشام أبو شروان | سبور
ياجور يحطم الرقم القياسي لهشام أبو شروان
حطم محسن ياجور لاعب فريق الرجاء الرياضي الرقم القياسي الذي يملكه هشام أبو شروان لاعب الرجاء الرياضي سابقا بـ24 هدفا، في كل المسابقات القارية، بعدما سجل الهدف الأول للرجاء خلال مباراته مع مضيفه

''شوف سبور''

حطم محسن ياجور لاعب فريق الرجاء الرياضي الرقم القياسي الذي يملكه هشام أبو شروان لاعب الرجاء الرياضي سابقا بـ24 هدفا، في كل المسابقات القارية، بعدما سجل الهدف الأول للرجاء خلال مباراته مع مضيفه زناكو الزامبي أمس الأربعاء برسم إياب دور ال 32 مكرر من كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ورفع محسن ياجور رصيده من الأهداف إلى 25 هدفا في كل المسابقات القارية، كما يتصدر حاليا ترتيب هدافي البطولة الاحترافية ب 14 هدف.

ويذكر أن فريق الرجاء الرياضي، تأهل إلى دور المجموعات لكأس الكونفدرالية الإفريقية يوم أمس الأربعاء ، بعد تغلبه على زناكو الزامبي بثلاثة أهداف لصفر.

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شوف سبور الدارالبيضاء محسن ياجور الرجاء الرياضي زناكو الزامبي هشام أبو شروان

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