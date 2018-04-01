محسن بوهلال يخلف خيري في تدريب الجيش الملكي ﻿

كشفت مصادر مطلعة، لـ''شوف سبور''، أن إدارة فريق الجيش الملكي، قررت تكليف ، محسن بوهلال مساعد المدرب ، قيادة الفريق، حتى نهاية الموسم الجاري، خلفًا للمدرب عبد الرزاق خيري.

''شوف سبور''

كشفت مصادر مطلعة، لـ''شوف سبور''، أن إدارة فريق الجيش الملكي، قررت تكليف ، محسن بوهلال مساعد المدرب ، قيادة الفريق، حتى نهاية الموسم الجاري، خلفًا للمدرب عبد الرزاق خيري.

وأضافت نفس المصادر، أن مسؤولي الفريق العسكري، كانوا قد اتفقوا مع خيري على الانفصال بشكل ودي.

وكان خيري قد غاب منذ يوم الاثنين الماضي عن التداريب بعد أن ودع اللاعبين في الحصة التدريبية ، وأخبرهم أنه سيترك الفريق.

ويذكر أن مسؤولي الجيش الملكي، كانوا قد تعاقدوا رسميا مع الإطار الوطني امحمد فاخر لمدة سنتين، عوض المدرب الحالي للفريق العسكري عبد الرزاق خيري قبل 5 دورات من نهاية البطولة الاحترافية.