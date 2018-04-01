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رسالة إلى الشعب الجزائري الشقيق

رفع جلسة توفيق بوعشرين دقائق بعد إنطلاقها وهاكيفاش وصل مدير أخبار اليوم لمحكمة الاستئناف بالبيضاء

بتاريــخ : 19 أبريل 2018 / 15:45 رفع جلسة توفيق بوعشرين دقائق بعد إنطلاقها وهاكيفاش وصل مدير أخبار اليوم لمحكمة الاستئناف بالبيضاء | مجتمع
رفع جلسة توفيق بوعشرين دقائق بعد إنطلاقها وهاكيفاش وصل مدير أخبار اليوم لمحكمة الاستئناف بالبيضاء
لحظات بعد انطلاق جلسة الصحفي توفيق بوعشرين، بمحكمة الاستئناف بمدينة الدارالبيضاء، رفع القاضي بوشعيب فريح أشغال الجلسة بعد مشادات كلامية بين دفاع الضحايا و المحامي إسحاق شارية.

شـــوف تيفي:

لحظات بعد انطلاق جلسة الصحفي توفيق بوعشرين، بمحكمة الاستئناف بمدينة الدارالبيضاء، رفع القاضي بوشعيب فريح أشغال الجلسة بعد مشادات كلامية بين دفاع الضحايا و المحامي إسحاق شارية.

و يعود سبب رفع الجلسة التي تخصص للرد على الدفوعات الشكلية، إلى تدخل إسحاق شارية الذي ينوب على أمال الهواري حيث أكد أنه تم إقحام إسمها في هذا الملف لأسباب مجهولة.

و كشف موفد شوف تيفي ،إلى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، أن بوعشرين وصل إلى القاعة و علامات العياء تظهر جليا على وجهه حيث تم تمكينه من كرسي لاستكمال أشغال الجلسة.

و يتابع توفيق بوعشرين مدير جريدة أخبار اليوم المتابع بتهم ثقيلة من بينها الاغتصاب والاتجار بالبشر.

 

 

 

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شـــوف تيفي المغرب بوعشرين ملف إقحام

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