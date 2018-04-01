رفع جلسة توفيق بوعشرين دقائق بعد إنطلاقها وهاكيفاش وصل مدير أخبار اليوم لمحكمة الاستئناف بالبيضاء ﻿

لحظات بعد انطلاق جلسة الصحفي توفيق بوعشرين، بمحكمة الاستئناف بمدينة الدارالبيضاء، رفع القاضي بوشعيب فريح أشغال الجلسة بعد مشادات كلامية بين دفاع الضحايا و المحامي إسحاق شارية.

شـــوف تيفي:

لحظات بعد انطلاق جلسة الصحفي توفيق بوعشرين، بمحكمة الاستئناف بمدينة الدارالبيضاء، رفع القاضي بوشعيب فريح أشغال الجلسة بعد مشادات كلامية بين دفاع الضحايا و المحامي إسحاق شارية.

و يعود سبب رفع الجلسة التي تخصص للرد على الدفوعات الشكلية، إلى تدخل إسحاق شارية الذي ينوب على أمال الهواري حيث أكد أنه تم إقحام إسمها في هذا الملف لأسباب مجهولة.

و كشف موفد شوف تيفي ،إلى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، أن بوعشرين وصل إلى القاعة و علامات العياء تظهر جليا على وجهه حيث تم تمكينه من كرسي لاستكمال أشغال الجلسة.

و يتابع توفيق بوعشرين مدير جريدة أخبار اليوم المتابع بتهم ثقيلة من بينها الاغتصاب والاتجار بالبشر.