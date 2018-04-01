مشروع مرسوم وزاري لإصلاح المجالات الرعوية والمراعي الغابوية ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصادر خاصة، أن المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس برئاسة سعد الدين العثماني، تدارس عددا من مشاريع مراسيم، من بينها مشروع مرسوم يتعلق بإحداث المجالات الرعوية والمراعي الغابوية

شوف تيفي

علمت "شوف تيفي" من مصادر خاصة، أن المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس برئاسة سعد الدين العثماني، تدارس عددا من مشاريع مراسيم، من بينها مشروع مرسوم يتعلق بإحداث المجالات الرعوية والمراعي الغابوية وتهيئتها وتدبيرها و هو المشروع المهم الذي سهرت على إعداده وزارة الفلاحة و الصيد البحري

و حسب ما توصلت له "شوف تيفي" يضع المشروع تصورا جديدا لتدبير مجال الرعي، ومن بين النقاط التي يهدف إليها، إلزامية إخضاع كل إحداث لمجال رعوي أو مرعى غابوي إلى دراسة مسبقة، وإسناد تدبير المجالات الرعوية والمراعي الغابوية المحدثة والمهيأة ونقط الماء الرعوية، لقطاع الفلاحة أو قطاع المياه والغابات، حسب الحالة، مع إمكانية إسناد هذا التدبير للتنظيمات المهنية الرعوية أو لكل شخص ذاتي أو اعتباري خاضع للقانون العام أو الخاص وفق بنود دفاتر تحملات يتم إعدادها لهذا الغرض، مع إحداث المحميات الرعوية بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة والمياه والغابات، والتي لا يمكن أن تتجاوز مدة منع الرعي فيها أربع سنوات، بما فيها فترات التمديد المحتملة.

كما ينص المشروع الذي سيصدر في الجريدة الرسمية، على تحديد طريقة حساب التعويض عن منع الرعي وشروط وكيفيات منحه، وغيرها من الإصلاحات التي تهم تنظيم المجال الرعوي وخاصة لدى فئة الرحل.