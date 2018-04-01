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رسالة إلى الشعب الجزائري الشقيق

وأخيرا.. بعد قرار ولي العهد السعودي ..افتتاح أول صالة للسينما بالرياض

بتاريــخ : 19 أبريل 2018 / 15:01 وأخيرا.. بعد قرار ولي العهد السعودي ..افتتاح أول صالة للسينما بالرياض | دولي
وأخيرا.. بعد قرار ولي العهد السعودي ..افتتاح أول صالة للسينما بالرياض
افتتحت السعودية أمس الأربعاء أول دار للسينما بالرياض، في إطار حملة يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتحديث المملكة المحافظة.

شوف تيفي

افتتحت السعودية أمس الأربعاء أول دار للسينما بالرياض، في إطار حملة يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتحديث المملكة المحافظة.

وشهد الافتتاح حضور مسؤولين كبار في الحكومة وشخصيات أجنبية وشخصيات مختارة من قطاع الترفيه، وذلك عقب حظر دام نحو 40 عاما على دور العرض السينمائي.

وحسب وكالة رويترز للأنباء، فإن تذاكر دار السينما ستطرح للبيع للجمهور اليوم الخميس على أن يقام أول عرض عام غدا الجمعة.

ويمثل افتتاح دار السينما معلما جديدا في إطار الإصلاحات التي يتولاها ولي العهد بهدف تغيير نمط حياة السعوديين الذين كانوا يميلون للانعزال، وتنويع اقتصاد أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم.

‫شوف تيفي

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سينما السعودية حوادث وحقوق الرياض

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