جامعة لقجع تصدر عقوبات وغرامات في حق عدد من الأندية واللاعبين ﻿

أصدرت اليوم الخميس لجنة الأخلاقيات التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، عدة قرارات في حق عدد من لاعبي البطولة الاحترافية، في قسمها الأول و الثاني.

''شوف سبور''

أصدرت اليوم الخميس لجنة الأخلاقيات التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، عدة قرارات في حق عدد من لاعبي البطولة الاحترافية، في قسمها الأول و الثاني.

وأوقفت جامعة لقجع كلا من زكرياء حدراف، لاعب فريق الرجاء الرياضي ، و يوسف بنعلي، لاعب فريق شباب الريف الحسيمي لمباراة واحدة ، و يوسف السكتيوي، لاعب فريق المغرب الرياضي الفاسي لمباراتين نافذتين.

كما قررت لجنة الأخلاقيات، تغريم كل من نادي أولمبيك آسفي، مبلغ 2000 درهم لحصول فريقه على 5 إنذارات خلال المباراة التي جمعته بفريق الجيش الملكي ، إضافة إلى نادي الفتح الرياضي، مبلغ 2000 درهم لحصول فريقه على 4 إنذارات خلال المباراة التي جمعته بفريق اتحاد طنجة، و نادي شباب الريف الحسيمي ، مبلغ 2000 درهم لحصول فريقه على 3 إنذارات وطرد خلال المباراة التي جمعته بفريق نهضة بركان، و نادي الرجاء الرياضي، مبلغ 2000 درهم لحصول فريقه على 4 إنذارات خلال المباراة التي جمعته بفريق الوداد الرياضي، ثم نادي نهضة بركان، مبلغ 2000 درهم لحصول فريقه على 5 إنذارات خلال المباراة التي جمعته بفريق شباب الريف للحسيمة، بناء على المادة 89 من قانون العقوبات.

وبخصوص أندية القسم الثاني، غرمت الجامعة كلا من نادي رجاء بني ملال ، مبلغ 1500 درهم لحصول فريقه على 5 إنذارات خلال المباراة التي جمعته بفريق المغرب الرياضي الفاسي، و نادي الوداد الرياضي الفاسي، مبلغ 1500 درهم لحصول فريقه على 4 إنذارات خلال المباراة التي جمعته بفريق شباب قصبة تادلة، بالإضافة إلى نادي الاتحاد الزموري للخميسات، مبلغ 1500 درهم لحصول فريقه على 5 إنذارات خلال المباراة التي جمعته بفريق شباب المسيرة، ثم نادي شباب المسيرة، مبلغ 1500 درهم لحصول فريقه على 5 إنذارات خلال المباراة التي جمعته بفريق الاتحاد الزموري للخميسات.