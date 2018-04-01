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جامعة لقجع تصدر عقوبات وغرامات في حق عدد من الأندية واللاعبين

بتاريــخ : 19 أبريل 2018 / 14:54 جامعة لقجع تصدر عقوبات وغرامات في حق عدد من الأندية واللاعبين | سبور
جامعة لقجع تصدر عقوبات وغرامات في حق عدد من الأندية واللاعبين
أصدرت اليوم الخميس لجنة الأخلاقيات التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، عدة قرارات في حق عدد من لاعبي البطولة الاحترافية، في قسمها الأول و الثاني.

''شوف سبور''

أصدرت اليوم الخميس لجنة الأخلاقيات التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، عدة قرارات في حق عدد من لاعبي البطولة الاحترافية، في قسمها الأول و الثاني.

وأوقفت جامعة لقجع كلا من زكرياء حدراف، لاعب فريق الرجاء الرياضي ، و يوسف بنعلي، لاعب فريق شباب الريف الحسيمي لمباراة واحدة ، و يوسف السكتيوي، لاعب فريق المغرب الرياضي الفاسي لمباراتين نافذتين.

كما قررت لجنة الأخلاقيات، تغريم كل من نادي أولمبيك آسفي، مبلغ 2000 درهم لحصول فريقه على 5 إنذارات خلال المباراة التي جمعته بفريق الجيش الملكي ، إضافة إلى نادي الفتح الرياضي، مبلغ 2000 درهم لحصول فريقه على 4 إنذارات خلال المباراة التي جمعته بفريق اتحاد طنجة، و نادي شباب الريف الحسيمي ، مبلغ 2000 درهم لحصول فريقه على 3 إنذارات وطرد خلال المباراة التي جمعته بفريق نهضة بركان، و نادي الرجاء الرياضي، مبلغ 2000 درهم لحصول فريقه على 4 إنذارات خلال المباراة التي جمعته بفريق الوداد الرياضي، ثم نادي نهضة بركان، مبلغ 2000 درهم لحصول فريقه على 5 إنذارات خلال المباراة التي جمعته بفريق شباب الريف للحسيمة، بناء على المادة 89 من قانون العقوبات.

وبخصوص أندية القسم الثاني، غرمت الجامعة كلا من نادي رجاء بني ملال ، مبلغ 1500 درهم لحصول فريقه على 5 إنذارات خلال المباراة التي جمعته بفريق المغرب الرياضي الفاسي، و نادي الوداد الرياضي الفاسي، مبلغ 1500 درهم لحصول فريقه على 4 إنذارات خلال المباراة التي جمعته بفريق شباب قصبة تادلة، بالإضافة إلى نادي الاتحاد الزموري للخميسات، مبلغ 1500 درهم لحصول فريقه على 5 إنذارات خلال المباراة التي جمعته بفريق شباب المسيرة، ثم نادي شباب المسيرة، مبلغ 1500 درهم لحصول فريقه على 5 إنذارات خلال المباراة التي جمعته بفريق الاتحاد الزموري للخميسات.

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