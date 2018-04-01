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أربعة حكام مساعدين لتقنية الفيديو وهذه مهامهم في كل مباراة نهائيات كأس العالم 2018

بتاريــخ : 19 أبريل 2018 / 14:39 أربعة حكام مساعدين لتقنية الفيديو وهذه مهامهم في كل مباراة نهائيات كأس العالم 2018 | سبور
أربعة حكام مساعدين لتقنية الفيديو وهذه مهامهم في كل مباراة نهائيات كأس العالم 2018
أفاد الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) يومه الخميس، أنه سيتواجد أربعة حكام مساعدين لتقنية الفيديو في كل مباراة ضمن نهائيات كأس العالم 2018 لكرة القدم الصيف المقبل في روسيا حيث ستعرض الإعادات على

شوف سبور

أفاد الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) يومه الخميس، أنه سيتواجد أربعة حكام مساعدين لتقنية الفيديو في كل مباراة ضمن نهائيات كأس العالم 2018 لكرة القدم الصيف المقبل في روسيا حيث ستعرض الإعادات على شاشات عملاقة داخل الملاعب.

وقال الإيطالي بيار لويجي كولينا المسؤول عن التحكيم خلال ندوة تدريبية في مقر كوفرتشانو الاتحادي بالقرب من فلورنسا ''كل شيء سيكون مركزيا في مكان واحد في موسكو وجميع الحكام سيكون مقرهم في موسكو''.

وعلى مدى الأسبوعين المقبلين ستتدرب مجموعتان من 36 حكما و63 مساعدا لكأس العالم في مركز كوفرتشانو حيث تنظم ورشة عمل حول تقنية المساعدة بالفيديو في التحكيم التي ستستخدم للمرة الاولى في النهائيات.

وأضاف المتحدث، ''سيكون هناك أربعة حكام وسيتواصل الحكم الرئيسي مع حكم الساحة ويمكنه اقتراح أن يأتي للتحقق من المشاهد على الخطوط الجانبية'' ، مهمة الحكم المساعد الأول ستتمثل في متابعة مجريات المباراة أثناء إجراء المراجعة، وسيكون حكم مساعد ثاني مسؤولا عن التسلل بشكل خاص، أما مهمة الحكم المساعد الثالث فتتركز حول احترام البروتوكول وضمان تواصل جيد بين جميع أفراد فريق العمل.

وبخصوص حكام تقنية المساعدة بالفيديو في التحكيم سيكون هناك أربعة تقنيين مسؤولين عن الشاشات وزوايا الكاميرا مع ممثل للفيفا لنقل القرارات مع شرحها على شاشات عملاقة في حين سيتم وضع كاميرتين معدلتين خصيصا لمراقبة التسلل خلال كأس العالم.

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