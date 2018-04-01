هذه هي الأندية التي لن يواجهها الرجاء في دور المجموعات ﻿

بعد إدراج فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، في دور المجموعات لكأس الاتحاد الإفريقي ضمن التصنيف الثاني بين أنه لن يواجه كلا من فريق دجوليبا المالي، وأسيك أبيدجان الإيفواري، وانغ أفريكانز التنزاني.

'' شوف سبور'' : رشيد محمودي

بعد إدراج فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، في دور المجموعات لكأس الاتحاد الإفريقي ضمن التصنيف الثاني بين أنه لن يواجه كلا من فريق دجوليبا المالي، وأسيك أبيدجان الإيفواري، وانغ أفريكانز التنزاني.

وصنف فريق الرجاء في المركز الثاني إلى جانب الفرق الثلاثة، فيما تم تصنيف فرق اتحاد العاصمة الجزائري، وانييمبا النيجيري، وفيتا كلوب الكونغولي في الصف الأول.

وحقق فريق الرجاء البيضاوي تاهله لدور المجموعات بعد فوزه على نادي زاناكو في مباراة الإياب بمركب محمد الخامس بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل صفر.