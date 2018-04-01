الجامعة تعاقب الرجاء بسبب الديربي ﻿

تتجه لجنة الأخلاقيات التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، اليوم الخميس، نحو معاقبة فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم بسبب الأحداث التي شهدتها مباراة الديربي أمام البيضاوي برسم الجولة 25 من

'' شوف سبور'' : رشيد محمودي

تتجه لجنة الأخلاقيات التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، اليوم الخميس، نحو معاقبة فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم بسبب الأحداث التي شهدتها مباراة الديربي أمام البيضاوي برسم الجولة 25 من منافسات البطولة الاحترافية.

وذكرت مصادر مطلعة، أن لجنة الأخلاقيات ستغرم الرجاء بمبلغ 2000 درهم، لحصول لاعبيه على 5 إنذارات خلال المباراة بناء على المادة 89 من قانون العقوبات.

وعرفت المباراة تلقى كل من ليما مابيدي وعبد العظيم خضروف وزكرياء حدراف وبدر بانون وعبد الإله الحافيظي البطاقة الصفراء في مباراة الديربي.