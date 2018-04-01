 بعدما تعرضت لممارسة جنسية ''مقززة''.. صحافية تتعرض لضغوطات من إحدى قريبات بوعشرين للتنازل عن الشكاية وتغيير أقوالها ﻿
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رسالة إلى الشعب الجزائري الشقيق

بعدما تعرضت لممارسة جنسية ''مقززة''.. صحافية تتعرض لضغوطات من إحدى قريبات بوعشرين للتنازل عن الشكاية وتغيير أقوالها

بتاريــخ : 19 أبريل 2018 / 14:09 بعدما تعرضت لممارسة جنسية مقززة.. صحافية تتعرض لضغوطات من إحدى قريبات بوعشرين للتنازل عن الشكاية وتغيير أقوالها | بوليتيك
بعدما تعرضت لممارسة جنسية ''مقززة''.. صحافية تتعرض لضغوطات من إحدى قريبات بوعشرين للتنازل عن الشكاية وتغيير أقوالها
في سياق مرور جلسات محاكمة الصحفي بوعشرين إلى سرعة قصوى، يواصل بعض أفراد عائلة بوعشرين ضغوطاتهم المكثفة على بعض المشتكيات ضد هذا الأخير، لإرغامهن على التنازل

شـــوف تيفي:

 في سياق مرور جلسات محاكمة الصحفي بوعشرين إلى سرعة قصوى، يواصل بعض أفراد عائلة بوعشرين ضغوطاتهم المكثفة على بعض المشتكيات ضد هذا الأخير، لإرغامهن على التنازل وسحب أقوالهن المرتبطة بتعرضهن لممارسات جنسية شاذة تحت وقع العنف والإستغلال، كما يحدث حاليا مع صحافية تابعة لمجموعة بؤعشرين الإعلامية، حيث توصلت شوف تيفي بمعطيات تفيد أن إحدى قريبات الصحفي المتهم رمت "العار" على المعنية بالأمر، لسحب أقوالها والتأكيد على أن واقعة الممارسة الجنسية المقززة التي جمعت بينهما داخل مكتب جريدة "أخبار اليوم"، والتي كشفت عنها إحدى الأشرطة التي حجزتها الضابطة القضائية لحظة اعتقال بوعشرين، كانت رضائية وب "الخاطر" كما يقال.

وفي الوقت الذي سعت فيه قريبة ناشر يومية أخبار اليوم وموقعي "اليوم 24" و"سلطانة"، بالدرجة الأولى إلى إنقاذ أسرة بوعشرين من خلال الضغط الذي تمارسه على الصحافية للتنازل عن القضية، يبدو أنها قد تناست الواقع الأسري المرير الذي عاشته هذه الأخيرة، جراء ما مُورِس عليها من طرف الصحفي المتابع بجرائم ثقيلة ضمنها الإتجار بالبشر والإغتصاب والبغاء بامرأة حامل وممارسة الجنس على متزوجات، علما أن سلوك بوعشرين قد ساهم في تدمير أسرة الصحافية المتزوجة والأم لطفلين كما تسبب لها في أزمة نفسية جد صعبة.

هذه الخطوة التي تندرج في سياق الجهود التي مافتئ يبذلها مقربون من توفيق بوعشرين لتجنيبه العقوبة الجنائية التي قد تترتب عن فصول المحاكمة العادلة لقضيته، تؤكد حقيقة الفعل الغريب الذي اقترفه الصحفي المتهم في حق المشتكيات، وهو الأمر الذي أضحت تستشعره العائلة من خلال الدلائل القوية الثابتة بالصوت والصورة في سجلات الفيديوهات الجنسية التي تدين بوعشرين ولا تترك له ولدفاعه مجالا للمناورة.

 

‫شوف تيفي

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شـــوف تيفي المغرب ممارسة الجنس بوعشرين

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