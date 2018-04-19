بالصـــورة:بعد الكــسر الذي تعرضت له على مستوى أنفها..صحافية شوف تيفي التي تعرضت لاعتداء تحصل على شهادة طبية مدتها 25 يوما ﻿

بعد الكسر الذي أصابها على مستوى أنفها على خلفية الاعتداء الذي تعرضت له صحافية بقناة ''شوف تيفي'' فاطمة الزهراء رجمي، حصلت الأخيرة على شهادة طبية تم تحديد مدة العجز فيها في 25 يوما.

شـــوف تيفي:

بعد الكسر الذي أصابها على مستوى أنفها على خلفية الاعتداء الذي تعرضت له صحافية بقناة "شوف تيفي" فاطمة الزهراء رجمي، حصلت الأخيرة على شهادة طبية تم تحديد مدة العجز فيها في 25 يوما.

و مباشرة بعد ذلك حصولها على الشهادة الطبية، ستلجأ الزميلة فاطمة الزهراء، إلى القضاء لمتابعة المحامي على التصرف غير المقبول والاعتداء اللفظي والجسدي في حقها.

و كانت قناة ''شوف تيفي''قد أعلنت تضامنها المطلق مع الزميلة فاطمة الزهراء رجمي الصحافية بالقناة، على إثر الاعتداء الذي تعرضت له من قبل محام بقلب محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء ، حيث أصيبت على إثره بكسر على مستوى أنفها، عندما كانت تمارس مهامها الصحافية بتغطية محاكمة توفيق بوعشرين وذلك مساء يوم الأربعاء 18 أبريل 2018 بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء.