مذكرة تعاون قضائي بين المملكة المغربية ودولة تركيا دعامة قوية للبلدين ﻿

وقع محمد عبد النباوي الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة، ومحمد أكارجا النائب العام بمحكمة التمييز العليا لدولة تركيا مذكرة تفاهم بين النيابة العامة لدى محكمة التمييز بالجمهورية التركية

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وقع محمد عبد النباوي الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة، ومحمد أكارجا النائب العام بمحكمة التمييز العليا لدولة تركيا مذكرة تفاهم بين النيابة العامة لدى محكمة التمييز بالجمهورية التركية ورئاسة النيابة العامة بالمغرب، وجاء التوقيع إثر زيارة عبد النباوي لدولة تركيا بدعوة من محمد أكارجا في إطار تعزيز وتدعيم علاقات التعاون القضائي والتقارب بين المملكة المغربية ودولة تركيا.

الاتفاقية وقعت بمقر محكمة التمييز بحضور مسؤولين قضائيين سامين تهدف إلى تعزيز التعاون القضائي بين النيابتين العامتين، عن طريق تبادل المعلومات بين السلطات المغربية والتركية المتعلقة بالنظم القانونية للبلدين والقوانين الجنائية، ولاسيما القوانين المتعلقة بزجر الجريمة المنظمة والجريمة الإرهابية والاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية والجرائم الاقتصادية، وكذلك تبادل الممارسات الفضلى في هذا المجال.

وقد استهلت الزيارة الرسمية لرئيس النيابة العامة محمد عبد النباوي بزيارة ضريح ''مصطفى كمال أتاتورك'' مؤسس الدولة التركية الحديثة، حيث وضع رئيس النيابة العامة، إكليلا من الزهور، كما وقع في الدفتر الذهبي للضريح.

وأثناء الزيارة عقد محمد عبد النباوي جلسة عمل مع النائب العام بمحكمة التمييز بتركيا ومع رئيس محكمة التمييز المستشار إسماعيل روشتو جيريت ومع كبار المسؤولين بوزارة العدل التركية، وزار مقر أكاديمية العدل التركية، حيث قدم مسؤولو الأكاديمية عرضا حول طرق تكوين القضاة والمدعين العامين والمناهج المتبعة في التدريس بالأكاديمية.

ومن المنتظر أن يقوم رئيس النيابة العامة والوفد المرافق له، بزيارة بعض المحاكم التركية (محكمة استئناف ومحكمة ابتدائية) للاطلاع على نظام العمل بهما والتعرف على تنظيم النيابة العامة.