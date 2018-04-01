فتيات تحلقن إلى أعلى قمم جبال الأطلس في شمال إفريقيا ﻿

انطلق وفد مؤسسة ''سجايا فتيات الشارقة'' التابعة لمؤسسة ''ربع قرن'' لصناعة القادة والمبتكرين إلى أعلى قمم جبال الأطلس في شمال إفريقيا والعالم العربي من خلال رحلة استكشافية إلى جبل توبقال الواقع جنوب

شوف سبور



انطلق وفد مؤسسة ''سجايا فتيات الشارقة'' التابعة لمؤسسة ''ربع قرن'' لصناعة القادة والمبتكرين إلى أعلى قمم جبال الأطلس في شمال إفريقيا والعالم العربي من خلال رحلة استكشافية إلى جبل توبقال الواقع جنوب غرب الممكلة المغربية والذي يبلغ ارتفاعه 4.167 مترا.

وحسب بلاغ من المؤسسة، توصلت شوف تيفي بنسخة منه، فإن الرحلة التي ستجرى خلال الفترة من 20 إلى 25 أبريل الجاري ستشارك فيها 11 فتاة من المنتسبات إلى نادي المغامرة التابع لسجايا فتيات الشارقة اللاتي تتراوح أعمارهن بين 13 و18 سنة، حيث سيقمن برفع علم دولة الإمارات العربية المتحدة وعلم مؤسسة ''سجايا'' على أعلى قمم جبال توبقال.

وبهذا الخصوص، قالت الشيخة عائشة خالد القاسمي مديرة ''سجايا فتيات الشارقة'': « تنظيم هذه الرحلة يأتي في إطار سعينا إلى غرس روح المسؤولية وقوة التحمل والتغلب على الصعاب لدى فتياتنا وقد تم تأهيل الفتيات لهذه الرحلة من خلال دفعهن لاجتياز عدد من التحديات مسبقا وبعد انقضاء الرحلة ستكون الفتيات مؤهلات لاعتلاء قمم أخرى أعلى من جبال توبقال »