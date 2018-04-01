 بعد إصابتها بكسر في أنفها..''شوف تيفي'' تتضامن مع الصحافية ''رجمي'' وتساندها في اللجوء إلى القضاء ضد المحامي المعتدي ﻿
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رسالة إلى الشعب الجزائري الشقيق

بعد إصابتها بكسر في أنفها..''شوف تيفي'' تتضامن مع الصحافية ''رجمي'' وتساندها في اللجوء إلى القضاء ضد المحامي المعتدي

بتاريــخ : 19 أبريل 2018 / 13:30 بعد إصابتها بكسر في أنفها..شوف تيفي تتضامن مع الصحافية رجمي وتساندها في اللجوء إلى القضاء ضد المحامي المعتدي | حوادث و حقوق
بعد إصابتها بكسر في أنفها..''شوف تيفي'' تتضامن مع الصحافية ''رجمي'' وتساندها في اللجوء إلى القضاء ضد المحامي المعتدي
تعلن قناة ''شوف تيفي'' الإلكترونية بجل مكوناتها من صحفيين وتقنيين ومستخدمين تضامنها المطلق مع الزميلة فاطمة الزهراء رجمي الصحافية بالقناة، على إثر الاعتداء الذي تعرضت له من قبل محام بقلب محكمة

 شوف تيفي

 تعلن قناة ''شوف تيفي'' الإلكترونية بجل مكوناتها من صحفيين وتقنيين ومستخدمين تضامنها المطلق مع الزميلة فاطمة الزهراء رجمي الصحافية بالقناة، على إثر الاعتداء الذي تعرضت له من قبل محام بقلب محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء ، حيث أصيبت على إثره بكسر على مستوى أنفها، عندما كانت تمارس مهامها الصحافية بتغطية محاكمة توفيق بوعشرين وذلك مساء يوم الأربعاء 18 أبريل 2018 بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء.

وتثمن القناة موقف النقابة الوطنية للصحافة المغربية التي أصدرت بلاغا تضامنيا مع الزميلة المعتدى عليها، وتشكر كل من اتصل من النقابة للسؤال والاطمئنان على صحة الصحافية وخاصة النقيب عبد الله البقالي والقيادية النشيطة حنان رحاب والعديد من أعضاء النقابة، وتشكر باقي الزملاء الصحفيين الذين أعلنوا تضامنهم ومؤازرتهم مع الإعلامية رجمي.

 وتؤكد ''شوف تيفي'' أنها تحترم رغبة الزميلة في متابعة المحامي قضائيا على التصرف غير المقبول والاعتداء اللفظي والجسدي في حقها، وتعلن القناة أنها ستتخذ وبتنسيق مع النقابة كافة التدابير القانونية التي تكفل حق الصحافية وتعيد إليها حقها واعتبارها كإعلامية تمارس مهامها وفق ضوابط مهنية صرفة.

‫شوف تيفي

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شـــوف تيفي المغرب اعتداء صحافية تضامن مطلق

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