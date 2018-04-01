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فضيحة الفيسبوك... بعد الكونغرس الأمريكي البرلمان الأوروبي يطالب مارك زوكربرغ بالمثول أمامه | نت 2.0

فضيحة الفيسبوك... بعد الكونغرس الأمريكي البرلمان الأوروبي يطالب مارك زوكربرغ بالمثول أمامه

رسالة إلى الشعب الجزائري الشقيق

فضيحة الفيسبوك... بعد الكونغرس الأمريكي البرلمان الأوروبي يطالب مارك زوكربرغ بالمثول أمامه

بتاريــخ : 19 أبريل 2018 / 13:32 فضيحة الفيسبوك... بعد الكونغرس الأمريكي البرلمان الأوروبي يطالب مارك زوكربرغ بالمثول أمامه | نت 2.0
فضيحة الفيسبوك... بعد الكونغرس الأمريكي البرلمان الأوروبي يطالب مارك زوكربرغ بالمثول أمامه
طالب البرلمان الأوروبي أمس الأربعاء 18 أبريل مثول الرئيس التنفيذي للفيسبوك مارك زوكربرغ شخصيا للإجابة عن أسئلة واستفسارات البرلمان بخصوص فضيحة تسريب بيانات ملايين المستخدمين للموقع، كما رفض

شوف تيفي

طالب البرلمان الأوروبي أمس الأربعاء 18 أبريل مثول الرئيس التنفيذي للفيسبوك مارك زوكربرغ شخصيا للإجابة عن أسئلة واستفسارات البرلمان بخصوص فضيحة تسريب بيانات ملايين المستخدمين للموقع، كما رفض البرلمان عرض مارك عن إرسال مسؤول تنفيذي من الشركة بدلا عنه.

وبهذا الشأن وحسب ما أورده موقع فرانس 24 كتب رئيس البرلمان أنطونيو تجاني لمارك زوكربرغ أن 2,7 مليون مواطن من الاتحاد الأوروبي تأثروا بفضيحة جمع البيانات، وأنهم يستحقون أن يقدم لهم توضيحاً كاملاً بشأن ذلك.

ويواجه فيسبوك فضيحة حصول شركة كامبريدج أناليتيكا بدون حق وبطريقة غير مشروعة على بيانات 87 مليون من مستخدمي الفايسبوك الشيء الذي قد يكون السبب في نجاح ترامب بالانتخابات الأمريكية وكذا خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وقد سبق لمارك أن مثل أمام الكونغرس الأمريكي بمجلسيه يومي الثلاثاء 10 أبريل و الأربعاء 11 أبريل.

وبداية من شهر ماي المقبل سيشرع الاتحاد الأوروبي بتطبيق قوانين جديدة لحماية بيانات المستخدمين وقد وعدت إدارة الفيسبوك بالالتزام بهذا الإجراء .

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي الاتحاد الأوروبي الفيسبوك مارك زوكربرغ

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