هذا هو تصنيف الرجاء و نهضة بركان في كأس ''الكاف'' ﻿

وضع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، فريق الرجاء الرياضي، في التصنيف الثاني و نهضة بركان في التصنيف الثالث للفرق المؤهلة لدور المجموعات لكأس الكونفدرالية الإفريقية.

''شوف سبور'': عبدالغفور ضرار

وضع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، فريق الرجاء الرياضي، في التصنيف الثاني و نهضة بركان في التصنيف الثالث للفرق المؤهلة لدور المجموعات لكأس الكونفدرالية الإفريقية.

في مايلي تصنيف المستويات للفرق المتأهلة لدور المجموعات لكأس الكونفدرالية الإفريقية:

التصنيف الأول: الهلال السوداني - إتحاد العاصمة الجزائري - إنييمبا النيجيري - فيتا كلوب الكونغولي.

التصنيف الثاني: الرجاء الرياضي - دجوليبا المالي - أسيك أبيدجان الإيفواري - يانغ أفريكانز التنزاني.

التصنيف الثالث: غور ماهيا الكيني - نهضة بركان - أدوانا ستارز الغاني - كارا برازافيل الكونغولي.

التصنيف الرابع: البورسعيدي المصري- رايون سبورت الرواندي - سوندو الموزمبيقي - ويليامسفيل الإيفواري.

ويذكر أن الاتحاد الافريقي لكرة القدم سيجري قرعة دور المجموعات لكأس ''الكاف'' يوم السبت المقبل بالعاصمة المصرية القاهرة.