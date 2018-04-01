هذا هو تصنيف الرجاء و نهضة بركان في كأس ''الكاف'' ﻿

''شوف سبور'': عبدالغفور ضرار
وضع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، فريق الرجاء الرياضي، في التصنيف الثاني و نهضة بركان في التصنيف الثالث للفرق المؤهلة لدور المجموعات لكأس الكونفدرالية الإفريقية.
في مايلي تصنيف المستويات للفرق المتأهلة لدور المجموعات لكأس الكونفدرالية الإفريقية:
التصنيف الأول: الهلال السوداني - إتحاد العاصمة الجزائري - إنييمبا النيجيري - فيتا كلوب الكونغولي.
التصنيف الثاني: الرجاء الرياضي - دجوليبا المالي - أسيك أبيدجان الإيفواري - يانغ أفريكانز التنزاني.
التصنيف الثالث: غور ماهيا الكيني - نهضة بركان - أدوانا ستارز الغاني - كارا برازافيل الكونغولي.
التصنيف الرابع: البورسعيدي المصري- رايون سبورت الرواندي - سوندو الموزمبيقي - ويليامسفيل الإيفواري.
ويذكر أن الاتحاد الافريقي لكرة القدم سيجري قرعة دور المجموعات لكأس ''الكاف'' يوم السبت المقبل بالعاصمة المصرية القاهرة.