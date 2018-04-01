 هذا هو تصنيف الرجاء و نهضة بركان في كأس ''الكاف'' ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

مشروع مرسوم وزاري لإصلاح المجالات الرعوية والمراعي الغابوية | بوليتيك

مشروع مرسوم وزاري لإصلاح المجالات الرعوية والمراعي الغابوية

وأخيرا.. بعد قرار ولي العهد السعودي ..افتتاح أول صالة للسينما بالرياض | دولي

وأخيرا.. بعد قرار ولي العهد السعودي ..افتتاح أول صالة للسينما بالرياض

منطقــة أمنية جديدة بمدينة طنجة بالميناء المتوسطي | بوليتيك

منطقــة أمنية جديدة بمدينة طنجة بالميناء المتوسطي

انفــراد..هشـــام مشتري قاتل مرداس يصدم المساجين بحي الإعـدام بعكاشة وهاشنو دار | بوليتيك

انفــراد..هشـــام مشتري قاتل مرداس يصدم المساجين بحي الإعـدام بعكاشة وهاشنو دار

بعدما تعرضت لممارسة جنسية مقززة.. صحافية تتعرض لضغوطات من إحدى قريبات بوعشرين للتنازل عن الشكاية وتغيير أقوالها | بوليتيك

بعدما تعرضت لممارسة جنسية ''مقززة''.. صحافية تتعرض لضغوطات من إحدى قريبات بوعشرين للتنازل عن

بالصـــورة:بعد الكــسر الذي تعرضت له على مستوى أنفها..صحافية شوف تيفي التي تعرضت لاعتداء تحصل على شهادة طبية مدتها 25 يوما | حوادث و حقوق

بالصـــورة:بعد الكــسر الذي تعرضت له على مستوى أنفها..صحافية شوف تيفي التي تعرضت لاعتداء تحصل على

مذكرة تعاون قضائي بين المملكة المغربية ودولة تركيا دعامة قوية للبلدين | بوليتيك

مذكرة تعاون قضائي بين المملكة المغربية ودولة تركيا دعامة قوية للبلدين

بعد إصابتها بكسر في أنفها..شوف تيفي تتضامن مع الصحافية رجمي وتساندها في اللجوء إلى القضاء ضد المحامي المعتدي | حوادث و حقوق

بعد إصابتها بكسر في أنفها..''شوف تيفي'' تتضامن مع الصحافية ''رجمي'' وتساندها في اللجوء إلى القضاء ضد

العثور على سعودي ميتا في أحد الشقق ببرشيد | حوادث و حقوق

العثور على سعودي ميتا في أحد الشقق ببرشيد

رسالة إلى الشعب الجزائري الشقيق

هذا هو تصنيف الرجاء و نهضة بركان في كأس ''الكاف''

بتاريــخ : 19 أبريل 2018 / 13:29 هذا هو تصنيف الرجاء و نهضة بركان في كأس الكاف | سبور
هذا هو تصنيف الرجاء و نهضة بركان في كأس ''الكاف''
وضع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، فريق الرجاء الرياضي، في التصنيف الثاني و نهضة بركان في التصنيف الثالث للفرق المؤهلة لدور المجموعات لكأس الكونفدرالية الإفريقية.

''شوف سبور'': عبدالغفور ضرار

وضع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، فريق الرجاء الرياضي، في التصنيف الثاني و نهضة بركان في التصنيف الثالث للفرق المؤهلة لدور المجموعات لكأس الكونفدرالية الإفريقية.

في مايلي تصنيف المستويات للفرق المتأهلة لدور المجموعات لكأس الكونفدرالية الإفريقية:

التصنيف الأول: الهلال السوداني - إتحاد العاصمة الجزائري - إنييمبا النيجيري - فيتا كلوب الكونغولي.
التصنيف الثاني: الرجاء الرياضي - دجوليبا المالي - أسيك أبيدجان الإيفواري - يانغ أفريكانز التنزاني.
التصنيف الثالث: غور ماهيا الكيني - نهضة بركان - أدوانا ستارز الغاني - كارا برازافيل الكونغولي.
التصنيف الرابع: البورسعيدي المصري- رايون سبورت الرواندي - سوندو الموزمبيقي - ويليامسفيل الإيفواري.

ويذكر أن الاتحاد الافريقي لكرة القدم سيجري قرعة دور المجموعات لكأس ''الكاف'' يوم السبت المقبل بالعاصمة المصرية القاهرة.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف سبور المغرب الدارالبيضاء الرجاء الرياضي نهضة بركان كأس الكونفدرالية الإفريقية الاتحاد الإفريقي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

بالصورة: موقع الوداد يتعرض للقرصنة | سبور

بالصورة: موقع الوداد يتعرض للقرصنة

الجواهري يكشف لـ شوف سبور حقيقة الحجز عن الحساب البنكي لشركة كازا إفنت بسبب الرجاء | سبور

الجواهري يكشف لـ '' شوف سبور'' حقيقة الحجز عن الحساب البنكي لشركة '' كازا إفنت'' بسبب الرجاء

جامعة لقجع تصدر عقوبات وغرامات في حق عدد من الأندية واللاعبين | سبور

جامعة لقجع تصدر عقوبات وغرامات في حق عدد من الأندية واللاعبين

أربعة حكام مساعدين لتقنية الفيديو وهذه مهامهم في كل مباراة نهائيات كأس العالم 2018 | سبور

أربعة حكام مساعدين لتقنية الفيديو وهذه مهامهم في كل مباراة نهائيات كأس العالم 2018

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

عائلة أيت الجيد في وقفة سلمية أمام محكمة الاستئناف بفاس تزامنا مع مثول حامي الدين أمام قاضي التحقيق | بــووز
منذ 33 دقيقة

عائلة أيت الجيد في وقفة سلمية أمام محكمة الاستئناف بفاس تزامنا مع مثول حامي الدين أمام قاضي التحقيق

لقطة طريفة من مباراة الرجــاء..عوبادي تْـلف و مشا عند اللعابة ديال زناكــو | بــووز

لقطة طريفة من مباراة الرجــاء..عوبادي تْـلف و مشا عند اللعابة ديال زناكــو

شـــوفو التضحية..زوجة جميلة مرض راجلها و منين مبقاش كيشوف كتخرج تخدم فالميناج باش تشري ليه الدواء..للمساعدة | حالة خاصة

شـــوفو التضحية..زوجة جميلة مرض راجلها و منين مبقاش كيشوف كتخرج تخدم فالميناج باش تشري ليه الدواء..للمساعدة

فيديو.. استقبال رائع لهيرفي رونار بمدينة بركان | قنوات أخرى

فيديو.. استقبال رائع لهيرفي رونار بمدينة بركان

﻿

آخر المستجدات

مشروع مرسوم وزاري لإصلاح المجالات الرعوية والمراعي الغابوية | بوليتيك
منذ 1 دقيقة

مشروع مرسوم وزاري لإصلاح المجالات الرعوية والمراعي الغابوية

وأخيرا.. بعد قرار ولي العهد السعودي ..افتتاح أول صالة للسينما بالرياض | دولي

وأخيرا.. بعد قرار ولي العهد السعودي ..افتتاح أول صالة للسينما بالرياض

منطقــة أمنية جديدة بمدينة طنجة بالميناء المتوسطي | بوليتيك

منطقــة أمنية جديدة بمدينة طنجة بالميناء المتوسطي

انفــراد..هشـــام مشتري قاتل مرداس يصدم المساجين بحي الإعـدام بعكاشة وهاشنو دار | بوليتيك

انفــراد..هشـــام مشتري قاتل مرداس يصدم المساجين بحي الإعـدام بعكاشة وهاشنو دار

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.