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لجنة فيفا تغادر بنسليمان متوجهة إلى الدار البيضاء

بتاريــخ : 19 أبريل 2018 / 13:26 لجنة فيفا تغادر بنسليمان متوجهة إلى الدار البيضاء | سبور
لجنة فيفا تغادر بنسليمان متوجهة إلى الدار البيضاء
غادر وفد الاتحاد الدولي لكرة القدم، قبل قليل، مدينة بنسليمان بعد زيارته للملعب، استغرقت أزيد من ساعة، اطلع خلالها على مرافقه وتجهيزاته، وقدمت له شروحات حول المشاريع الرياضية التي تنتظر المنطقة.

" شوف سبور"

غادر وفد الاتحاد الدولي لكرة القدم، قبل قليل، مدينة بنسليمان بعد زيارته للملعب، استغرقت أزيد من ساعة، اطلع خلالها على مرافقه وتجهيزاته، وقدمت له شروحات حول المشاريع الرياضية التي تنتظر المنطقة.

وكان أعضاء وفد الفيفا قد حلوا بمدينة طنجة مساء أمس على متن طائرة مروحية، قادمين من مدينة تطوان، وقاموا بزيارة ميناء طنجة المتوسط وورش محطة القطار السريع، كما عاينوا كورنيش المدينة، قبل أن يعقدوا جلسة عمل مع اللجنة المغربية.

هذا وتتجه اللجنة في هذه الأثناء إلى مدينة الدار البيضاء، لتناول وجبة الغداء ومواصلة زيارتها للملاعب.

‫شوف تيفي

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