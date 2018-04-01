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المغرب بوابة أفريقيا هو قاعدة ولوج نموذجية نحو القارة السمراء بالنسبة للمستثمرين الأمريكيين

بتاريــخ : 19 أبريل 2018 / 13:17 المغرب بوابة أفريقيا هو قاعدة ولوج نموذجية نحو القارة السمراء بالنسبة للمستثمرين الأمريكيين | بوليتيك
المغرب بوابة أفريقيا هو قاعدة ولوج نموذجية نحو القارة السمراء بالنسبة للمستثمرين الأمريكيين
أكد وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد عبر كلمة تليت نيابة عنه أمس الأربعاء 18 أبريل خلال ندوة ''المغرب، جسر نحو إفريقيا'' بنيويورك، أن المغرب باعتباره الاقتصاد الإقليمي الصاعد والمتميز بقدرته على

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أكد وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد عبر كلمة تليت نيابة عنه أمس الأربعاء 18 أبريل خلال ندوة ''المغرب، جسر نحو إفريقيا'' بنيويورك، أن المغرب باعتباره الاقتصاد الإقليمي الصاعد والمتميز بقدرته على التكيف، يتموقع كقاعدة ولوج نموذجية إلى القارة الإفريقية بالنسبة للمقاولات والمستثمرين الأمريكيين، وتميزت الندوة بمشاركة ممثلي قطاع الأعمال الأمريكي، والقطاع المصرفي وصناديق الاستثمار ، بالإضافة إلى الرؤساء والمديرين التنفيذيين للشركات المغربية الكبرى، مشيرا أن '' الانفتاح على إفريقيا ليس مجرد رؤية سطحية للاستفادة من فرصة بسيطة، بل يتعلق الأمر باستراتيجية مندمجة طويلة الأمد على أعلى مستوى في الدولة''.

وأكد بوسعيد في الكلمة التي تلتها نيابة عنه فوزية زعبول مديرة الخزينة والمالية الخارجية، أن هذا اللقاء يتيح فرصة ثمينة ''لمشاطرة استراتيجيتنا لبروز الاقتصاد المغربي طبقا للتوجيهات السامية للملك محمد السادس الذي شدد على الحاجة إلى نموذج جديد للتنمية من أجل بلوغ مستوى أعلى من النمو وتحقيق تنمية أكثر شمولية ، ولكن أيضا أكثر انفتاحا على القارة الإفريقية''.

مضيفا أن الغاية من تنظيم هذا اللقاء هي تقديم المملكة للمستثمرين الدوليين والأمريكيين كوجهة استثمارية جذابة ومركز مالي إقليمي، مشيرا الى أن الاستراتيجية الإفريقية للمغرب تعكس طموح جعل المركز المالي للدار البيضاء، بتموقعه الإقليمي، قطبا ماليا لإفريقيا بهدف تنمية القارة الإفريقية برمتها ولاسيما الدول الأفريقية التي تتقاسم هذه الرغبة في التقارب والتعاون والتنمية المشتركة.

واللقاء نظم بمبادرة من بورصة الدار البيضاء، بشراكة مع مصرف ''سيتي'' الامريكي وسفارة المملكة المغربية بالولايات المتحدة، حيث شارك فيه مديرو عدد من الصناديق المالية، ومسؤولون كبار بالشركات المغربية المدرجة في البورصة، وكذلك العديد من المسؤولين المغاربة الذين ركزوا على المؤهلات الاقتصادية والمالية للمملكة والفرص التي تتيحها للمستثمرين الأجانب، وخاصة أولئك الذين يسعون إلى توسيع مجال نشاطهم في إفريقيا.

ومكن هذا اللقاء الذي نظم بمركز الندوات المرموق في مانهاتن من تسليط الضوء بكيفية شاملة على الاقتصاد المغربي وأحدث تطوراته، وكذا الفرص الاستثمارية التي توفرها المملكة، ليس فقط كمركز صناعي تنافسي ولكن أيضا كبوابة ولوج الى إفريقيا.

و توزعت أشغال هذا اللقاء الذي يجسد دور المغرب المنوط في تنمية القارة الأفريقية على ثلاثة محاور همت ''المغرب في ملتقى طرق النمو والتنمية'' و''المغرب قطب مالي إقليمي'' و''التمويل الأخضر''، عقبتها مناقشات مع المدراء التنفيذيين لشركات مغربية كبرى ومؤسسات أخرى.

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