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الوداد الرياضي يفسخ عقد لاعبه الأجنبي

بتاريــخ : 19 أبريل 2018 / 13:15 الوداد الرياضي يفسخ عقد لاعبه الأجنبي | سبور
الوداد الرياضي يفسخ عقد لاعبه الأجنبي
كشفت مصادر مطلعة لـ''شوف سبور''، أن مسؤولي فريق الوداد الرياضي، فسخوا عقدهم مع اللاعب الغاني دانييل ني أدجي بصفة رسمية .

''شوف سبور'': عبدالغفور ضرار

كشفت مصادر مطلعة لـ''شوف سبور''، أن مسؤولي فريق الوداد الرياضي، فسخوا عقدهم مع اللاعب الغاني دانييل ني أدجي بصفة رسمية .

وأضافت نفس المصادر، أن المدرب التونسي فوزي البنزرتي، لم يقتنع بالمؤهلات التقنية و البدنية للاعب الغاني، الذي لم يخض سوى عشرة دقائق في المباراة التي فاز فيها على الجيش الملكي بثلاثة أهداف لهدف، منذ قدومه للفريق.

ويذكر أن فريق الوداد الرياضي، كان قد تعاقد مع الغاني دانييل ني أدجي، خلال الميركاتو الشتوي الماضي ، قادما من مازيمبي الكونغولي ، لمدة موسمين .

‫شوف تيفي

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شوف سبور المغرب الدارالبيضاء الوداد الرياضي دانييل ني أدجي فوزي البنزرتي الجيش الملكي مازيمبي الكونغولي البطولة الاحترافية

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