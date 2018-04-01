محمد صلاح يصدم ليفربول بهذا القرار ويرغب في الانضمام لهذا النادي العريق ﻿

عبر الدولي المصري محمد صلاح عن رغبته في تغيير الأجواء ومغادرة ناديه ليفربول الإنجليزي والالتحاق إلى صفوف نادي برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

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عبر الدولي المصري محمد صلاح عن رغبته في تغيير الأجواء ومغادرة ناديه ليفربول الإنجليزي والالتحاق إلى صفوف نادي برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ووفق تقارير إعلامية بريطانية، فإن محمد صلاح لن ينتقل إلى ريال مدريد حيث عبر في قت سابق عن رغبته في الانضمام إلى النادي الكتلاني.

وأشارت التقارير، إلى أن المهاجم محمد صلاح من أشد المعجبين بالهداف التاريخي لنادي برشلونة، الأرجنتيني ليونيل ميسي، ويريد الحصول على فرصة اللعب بجانبه.

تجدر الإشارة، إلى أن صلاح يتصدر حاليا جدول هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 30 هدفا.