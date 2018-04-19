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عــاجل:المفاوضات حول تجديد اتفاق الصيد البحري تنطلق غدا الجمعة بالرباط

بتاريــخ : 19 أبريل 2018 / 13:08 عــاجل:المفاوضات حول تجديد اتفاق الصيد البحري تنطلق غدا الجمعة بالرباط | بوليتيك
عــاجل:المفاوضات حول تجديد اتفاق الصيد البحري تنطلق غدا الجمعة بالرباط
أعلن وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عزيز أخنوش، أن المغرب والاتحاد الأوروبي سيشرعان، غدا الجمعة بالرباط، في المفاوضات من أجل تجديد بروتوكول الشراكة في مجال الصيد

شـــوف تيفي:

أعلن وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عزيز أخنوش، أن المغرب والاتحاد الأوروبي سيشرعان، غدا الجمعة بالرباط، في المفاوضات من أجل تجديد بروتوكول الشراكة في مجال الصيد البحري.

وتم الإعلان عن ذلك خلال لقاء عقد، اليوم الخميس بالرباط، بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وحضره، على الخصوص، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ناصر بوريطة، وكاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري امباركة بوعيدة، والسفيرة رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي بالمغرب السيدة كلوديا فيدي.

وفي تصريح للصحافة عقب هذا الاجتماع، أعرب أخنوش عن أمله في أن تتوج المفاوضات بين المغرب والاتحاد الأوروبي في أسرع وقت ممكن ببروتوكول شراكة جديد في مجال الصيد البحري، مبرزا أن الجانبين سيرتكزان خلال المفاوضات على تجربة ناجحة تمتد لثلاثين سنة من التعاون في هذا المجال الاستراتيجي.

 

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شـــوف تيفي المغرب أخنوش اتفاق الصيد البحري

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