عـــاجل..رفع العقوبة السجنية في حق محامي الزفزافي إلى سنتين سجنا نافذا ﻿

رفعت استئنافية الحسيمة يومه الخميس، العقوبة السجنية الصادرة في حق المحامي عبد الصادق البوشتاوي إلى سنتين حبسا نافذا، وذلك على خلفية متابعته بتهمة إهانة موظفين عموميين ورجال القوة العمومية بسبب

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رفعت استئنافية الحسيمة يومه الخميس، العقوبة السجنية الصادرة في حق المحامي عبد الصادق البوشتاوي إلى سنتين حبسا نافذا، وذلك على خلفية متابعته بتهمة إهانة موظفين عموميين ورجال القوة العمومية بسبب أدائهم لمهامهم والتهديد وإهانة هيئات منظمة و تحقير مقررات قضائية والتحريض على ارتكاب جنح و جنايات و المساهمة في تنظيم تظاهرة غير مصرح بها ووقع منعها و الدعوة الى المشاركة في تظاهرة.

و أيدت المحكمة الحكم مبدئيا مع تعديله بالرفع من العقوبة الحبسية المحكوم بها إلى سنتين حبسا نافذا مع تحميل المتهم الصائر مع الإجبار في الأدنى

وحوكم "عبد الصادق البوشتاوي"، بـ20 شهراً سجناً نافذاً و غرامة مالية شهر فبراير الماضي.