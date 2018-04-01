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عــــاجل..هذا ما قام به حامي الدين داخل محكمة الاستئناف بفاس على خلفية مثوله في قضية أيت الجيد

بتاريــخ : 19 أبريل 2018 / 12:42 عــــاجل..هذا ما قام به حامي الدين داخل محكمة الاستئناف بفاس على خلفية مثوله في قضية أيت الجيد | بوليتيك
عــــاجل..هذا ما قام به حامي الدين داخل محكمة الاستئناف بفاس على خلفية مثوله في قضية أيت الجيد
علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن محكمة الاستئناف بمدينة فاس، قررت قبل قليل من يومه الخميس، إحالة ملف عبد العلي حامي الدين ، المتعلق بمقتل الطالب اليساري الراحل بنعيسى أيت الجيد على وكيل الملك بعد

 شـــوف تيفي:

 علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن محكمة الاستئناف بمدينة فاس، قررت قبل قليل من يومه الخميس، إحالة ملف عبد العلي حامي الدين ، المتعلق بمقتل الطالب اليساري الراحل بنعيسى أيت الجيد على وكيل الملك بعد انتهاء التحقيق.

 وأكد المصدر ذاته أن حامي الدين ،رفض الإجابة عن الأسئلة التي وجهت له بعد مواجهته بشهود حضروا الواقعة، كما من المنتظر أن تحدد الجلسة مطلع الأسبوع المقبل.

 و كشف موفد شوف تيفي" إلى محكمة الاستئناف، أن عائلة وأصدقاء أيت الجيد، نظموا وقفة احتجاجية أمام محكمة الاستئناف بالموازاة مع مثول حامي الدين.

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي محكمة الاستئناف الطالب اليساري أيت الجيد حامي الدين

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