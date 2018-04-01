لجنة ''تاسك فورس'' تزور اليوم الملعب الكبير ببنسليمان ﻿

كشفت مصادر موثوق بها لـ''شوف سبور''، أن لجنة ''تاسك فورس'' التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم ''الفيفا'' زارت صباح اليوم الخميس مدينة بنسليمان، لمعاينة بناء الملعب الكبير لمدينة الدار البيضاء، المرشح

''شوف سبور'': عبدالغفور ضرار

كشفت مصادر موثوق بها لـ''شوف سبور''، أن لجنة ''تاسك فورس'' التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم ''الفيفا'' زارت صباح اليوم الخميس مدينة بنسليمان، لمعاينة بناء الملعب الكبير لمدينة الدار البيضاء، المرشح لاحتضان نهائي كأس العالم 2026.

وأضافت ذات المصادر، أن اللجنة ستزور كذلك ملعب الوازيس التابع لفريق الرجاء الرياضي و ملعب بنجلون التابع لفريق الوداد الرياضي .

وينافس المغرب على تنظيم مونديال 2026 إلى جانب ملف مشترك بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وسيصوت أعضاء الفيفا في 13 يونيو على البلد الذي سيحظى بشرف تنظيم هذه التظاهرة العالمية.