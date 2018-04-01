عـاجل:النقابة الوطنية للصحافة المغربية تدخل على خط الاعتداء الذي تعرضت له صحافية ''شوف تيفي'' من طرف محامي بجلسة بوعشرين ﻿

دخلت النقابة الوطنية للصحافة المغربية على خط الاعتداء الذي تعرضت له صحافية قناة ''شوف تيفي'' من طرف محامي بجلسة توفيق بوعشرين يوم أمس الأربعاء باستئنافية الدارالبيضاء و الذي تسبب له في كسر على مستوى

شـــوف تيفي:

دخلت النقابة الوطنية للصحافة المغربية على خط الاعتداء الذي تعرضت له صحافية قناة "شوف تيفي" من طرف محامي بجلسة توفيق بوعشرين يوم أمس الأربعاء باستئنافية الدارالبيضاء و الذي تسبب له في كسر على مستوى أنفها.

ونددت النقابة من خلال بيان أصدرته يومه الخميس تتوفر شوف تيفي على نسخة منه، هذا السلوك الذي يشكل إهانة للزملاء الصحافيين وهم يؤدون مهامهم في تنوير الرأي العام في قضية لها ارتباط بالعدالة، مضيفة أن سلوك هذا المحامي لم يتوقف على الاعتداء المادي على الزميلة فاطمة الزهراء رجمي، بل سبقه اعتداء لفظي مهين على عدد من الزملاء في تغطيتهم لملف قضية توفيق بوعشرين.

وفي هذا السياق، أعلنت النقابة تضامنها مع الزميلة المعتدى عليها وعلى كل الزملاء، ضحايا هذا التصرف المعزول ، مستنكرة تكرار الاعتداءات ضد الصحافيين مهما كان مصدرها.

و دعت النقابة في الوقت ذاته،هيئة المحامين بالدار البيضاء إلى تحمل مسؤولياتها في ضبط أعضائها وعدم تكرار ما وقع مؤكدة حق الزميلة فاطمة الزهراء رجمي المعتدى عليها في تقديم شكاية بشأن الاعتداء إلى النيابة العامة،مؤكدة مراسلة اللجنة المختلطة بين وزارة الاتصال والعدل بشأن الاعتداء واتخاذ المعين، وأيضا مراسلة نقيب هيأة المحامين بالدار البيضاء بشكل رسمي وحث مجلسها على اتخاذ الإجراءات التأديبية وفق قوانينها الداخلية.

و كشف البلاغ أنه بحضور وفد عن النقابة الوطنية للصحافة المغربية، تم تبليغ النقيب عبد اللطيف بوعشرين عن هيئة المحامين بالدار البيضاء احتجاج الزميلات والزملاء على هذا السلوك المشين لأحد أعضاء الهيئة، وهو ما استنكره النقيب بوعشرين واعدا الزملاء بحضور الأستاذ حكيم الوردي نائب الوكيل العام للملك باستئنافية الدار البيضاء بمكتبه، وداعيا إلى تغليب صوت العقل وعدم الانجرار لأي استفزاز من الطرفين، مما قد يؤثر على علاقة المحامين بالصحافيين،كما تم لقاء بعد ذلك مع النقيب الممارس حسن بيراوين، الذي أبدى أسفه مما وقع.

وفي ختام البيان، اعتبر المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية أن هذا السلوك المعزول لايعكس علاقة التعاون والتواصل والاحترام مع قطاع المحامين الذين كانوا دائما في طليعة نصرة الصحافيين وقضاياهم.

ومن هذا التقدير يعتبر أن الحادث لن يفسد هذه العلاقة الممتدة ويدعو هيأة المحامين بالبيضاء للإسهام في تجاوز هذا الحادث المؤسف بما يحفظ للصحافيين كرامتهم.