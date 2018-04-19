هذه هي الأندية المؤهلة رفقة الرجاء الرياضي ونهضة بركان ﻿

تأهل يوم أمس الأربعاء كل من فريقي الرجاء الرياضي ونهضة بركان إلى دور المجموعات من منافسات كأس الكونفدرالية الإفريقية بعد تفوقهما على كل من زناكو الزامبي و جنراسيون فوت السينغالي.

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تأهل يوم أمس الأربعاء كل من فريقي الرجاء الرياضي ونهضة بركان إلى دور المجموعات من منافسات كأس الكونفدرالية الإفريقية بعد تفوقهما على كل من زناكو الزامبي و جنراسيون فوت السينغالي.

وفيما يلي لائحة الأندية الإفريقية التي تأهلت بدورها إلى دور المجموعات من المنافسة القارية، ويتعلق الأمر بكل من اتحاد العاصمة الجزائري، الهلال السوداني، فيتا كلوب الكونغولي، أنيبما النيجيري، أسيك ميموزا الإيفواري،يانج أفريكانز التنزاني،كارا برازافيل،ويليامزفيل الإيفواري، النادي المصري، أدونا ستارز الغاني،جورماهيا الكيني، دجوليبا المالي،سونجو الموزمبيقي،رايون سبورت الرواندي.

جدير بالذكر، أن قرعة دور المجموعات من كأس الكونفدرالية الإفريقية ستجرى يوم 21 أبريل المقبل.