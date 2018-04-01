 الفحل يعود من جديد بفيديو صادم وبإيحاءات جنسية يثير إستياء المغاربة ﻿
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الفحل يعود من جديد بفيديو صادم وبإيحاءات جنسية يثير إستياء المغاربة

بتاريــخ : 19 أبريل 2018 / 11:41 الفحل يعود من جديد بفيديو صادم وبإيحاءات جنسية يثير إستياء المغاربة | مجتمع
الفحل يعود من جديد بفيديو صادم وبإيحاءات جنسية يثير إستياء المغاربة
أثار الفحل المغربي المثير للجدل، استياء رواد المواقع التواصلية بسبب فيديو تم نشره عبر حساباته الشخصية.

شوف تيفي

 أثار الفحل المغربي المثير للجدل، استياء رواد المواقع التواصلية بسبب فيديو تم نشره عبر حساباته الشخصية.

الفيديو الذي يظهر من خلاله « الفحل » وهو يغازل إحدى الفتيات بطريقة غير أخلاقية وبإيحاءات جنسية، أثار غضب وسخط نشطاء المواقع التواصلية.

وفي تفاصيل الفيديو المثير للجدل، فإن فتاة ربطت الاتصال بالشيخ الفحل من أجل معاتبته على الطريقة التي يتحدث بها مع النساء، غير أن الأخير استغل الأمر ليقوم بمغازلتها قائلا « مواح على عنق كيداير.. ».

هذا وفور تداول الفيديو على نطاق واسع عبر الفيسبوك، طالب النشطاء من الجهات المسؤولة إيقاف الفحل ومعاقبته بحجة أنه يشوه صورة الإسلام بعباراته وإيحاءاته الجنسية.

 

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شوف تيفي الفحل إيحاءات جنسية المغرب فيديو

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