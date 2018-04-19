هذا ما قام به أخنوش بمكناس أيام قبل انطلاق فعاليات المعرض الدولي للفلاحة ﻿

أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عزيز أخنوش، أمس الأربعاء بمكناس، أن المعرض الدولي للفلاحة بالمغرب في نسخته الثالثة عشرة، يعد فرصة لإبراز الصورة الحقيقية

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أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عزيز أخنوش، أمس الأربعاء بمكناس، أن المعرض الدولي للفلاحة بالمغرب في نسخته الثالثة عشرة، يعد فرصة لإبراز الصورة الحقيقية للفلاحة المغربية.

وأضاف أخنوش، في تصريح للصحافة خلال زيارة لمدينة مكناس للاطلاع على الاستعدادات الجارية لتنظيم الدورة العاشرة للمناظرة الوطنية للفلاحة والمعرض الدولي للفلاحة بالمغرب اللذين سينظمان على التوالي يوم 23 أبريل و ما بين 24 و 29 أبريل، أن هذه التظاهرة الدولية أضحت موعدا للفلاحين للاطلاع على المستجدات وأحدث التقنيات في المجال الفلاحي من أجل تحسين وتثمين وتسويق منتجاتهم.

وأبرز الوزير الذي كان مرفوقا بعامل عمالة مكناس عبد الغني الصبار، أن المعرض الدولي للفلاحة بالمغرب، الذي يعد من التظاهرات الفلاحية الكبرى بأفريقيا المنظمة لفائدة الفلاحين والمهنيين والفاعلين في القطاع الفلاحي، يراهن هذه السنة على استقطاب أزيد من 850 ألف زائر.

وذكر أخنوش بأن هولندا ستحل ضيف شرف في هذه الدورة على اعتبار أن هذا البلد يتوفر على شبكة لوجستية رائدة، ويعتبر واحدا من الدول المركزية للتجارة الأوروبية والعالمية في المنتجات الفلاحية.

ومن جهته، أشار المندوب العام للمعرض الدولي للفلاحة بالمغرب، جواد الشامي، الى أن الاستعدادات لهذه التظاهرة تسير بخطى متسارعة وبشكل جيد، مضيفا أن المساحة المخصصة للمعرض الدولي للفلاحة بالمغرب تضاعفت هذه السنة على مستوى جميع الأقطاب.

وأشار إلى أن الدورة الثالثة عشرة للمعرض الدولي للفلاحة بالمغرب سيعرف مشاركة حوالي 70 بلدا أجنبيا، وتنظيم 32 ندوة يؤطرها مجموعة من الخبراء والباحثين المغاربة والأجانب.

وسيقام المعرض الدولي للفلاحة بالمغرب على مساحة تقدر بـ 180 ألف متر مربع، منها 87 ألف مغطاة، وسيحتضن أزيد من 1400 عارض.

وسينظم المعرض حول تسعة أقطاب، هي قطب " الجهات"، و"قطب المؤسسات والمستشهرين"، و"القطب الدولي"، و"قطب اللوازم والأدوات الفلاحية"، و"قطب الطبيعة والحياة"، و"قطب المنتجات"، و"قطب المنتجات المحلية"، و"قطب التربية الحيوانية" و"قطب الآليات والمعدات الفلاحية ".