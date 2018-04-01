يونس بولماني صاحب أغنية « حتى لقيت اللي تبغيني » حاضر في مباراة الرجاء وزناكو ﻿

لم تفوت الجماهير الرجاوية الحاضرة يوم أمس الأربعاء بالمركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء، فرصة التغني بالأغنية التي خلقت « البوز » هذا الأسبوع « حتى لقيت اللي تبغيني عاد جايا تسولي فيا »

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لم تفوت الجماهير الرجاوية الحاضرة يوم أمس الأربعاء بالمركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء، فرصة التغني بالأغنية التي خلقت « البوز » هذا الأسبوع « حتى لقيت اللي تبغيني عاد جايا تسولي فيا » لمغنيها يونس بولماني.

وتغنت الجماهير الرجاوية التي تابعت مباراة الرجاء وزناكو بالأغنية الشهيرة عقب نهاية اللقاء المذكور، لتهتز جنبات مركب محمد الخامس مع أهازيج مجموعة « المكانا ».

جدير بالذكر، أن الرجاء انتصر على زناكو الزامبي يوم أمس بثلاثة أهداف دون رد من تسجيل كل من بنحليب، ياجور، وبانون، ليتأهل النادي الأخضر إلى دور المجموعات من منافسات الكونفدرالية الإفريقية.