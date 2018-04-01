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مثير...لصوص يقتحمون عيادة طبية بحي بنسركاو بأكادير ويستولون على مبالغ مالية بلغت 40 مليون سنتيم + ''فيديو''

بتاريــخ : 19 أبريل 2018 / 09:52 مثير...لصوص يقتحمون عيادة طبية بحي بنسركاو بأكادير ويستولون على مبالغ مالية بلغت 40 مليون سنتيم + فيديو | حوادث و حقوق
مثير...لصوص يقتحمون عيادة طبية بحي بنسركاو بأكادير ويستولون على مبالغ مالية بلغت 40 مليون سنتيم + ''فيديو''
تعرضت عيادة لطب وجراحة الأسنان ليلة أول أمس الثلاثاء لعملية سرقة مثيرة بحي بنسركاو أكادير، وذلك بعد اقتحام لصين لها وسرقة مبلغ مالي جد مهم بلغ 40 مليون سنتيم زيادة على مجموعة من الشيكات الفارغة

شوف تيفي:أحمد الهلالي

تعرضت عيادة لطب وجراحة الأسنان ليلة أول أمس الثلاثاء لعملية سرقة مثيرة بحي بنسركاو أكادير، وذلك بعد اقتحام لصين لها وسرقة مبلغ مالي جد مهم بلغ 40 مليون سنتيم زيادة على مجموعة من الشيكات الفارغة ومعدات طبية.

وحسب مصادر خاصة لقناة "شوف تيفي"، فإن الدكتورة (أ.ت) تفاجأت صبيحة يوم أمس الأربعاء بباب العيادة مفتوحا على مصراعيه ليتضح لها بعد الدخول أن مقر عملها تعرض لعملية سرقة هوليودية.

وأضافت ذات المصادر، أن اللصين اللذين التقطتهما كاميرات المراقبة، قاما بسرقة مبلغ مالي قدرته مصادرنا بحوالي 40 مليون سنتيم، إضافة إلى عدد من اللوازم الطبية من وأدوات تقويم وجراحة الأسنان قام المشتبه بهما بتعبئتها عبر علب كارتونية وغادرا المكان لوجهة مجهولة وفق ما أظهرته كاميرات المراقبة المتبثة بالشارع.
هذا، وقامت الضحية بوضع شكاية في الموضوع لدى المصالح الأمنية بمفوضية بنسركاو، والتي مازالت تباشر تحرياتها وأبحاثها من أجل الوصول للمشتبه بهما قصد توقيفهما، وذلك بالإعتماد على الخبرة التقنية للفيديو الذي أظهرته الكاميرا.

يشار إلى أن منطقة بنسركاو تعرف انتشار عدد من الظواهر الشاذة وإستفحال السرقة بمختلف أنواعها في الآونة الأخيرة، كان آخرها الهجوم على حافلة خاصة بفريق لكرة السلة أثناء توجهه لقلعة السراغنة لإجراء مباراة رياضية، مما يطرح أكثر من علامة استفهام حول المقاربة الأمنية بالمنطقة. 

 

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شوف تيفي المغرب أكادير بنسركاو سرقة مجهولين عيادة طبية 40 مليون

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