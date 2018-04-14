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بالصــورة:صحافية ''شوف تيفي'' اللي ضربها محامي فالمحكمة تهرسات من الأنف ديالها

بتاريــخ : 19 أبريل 2018 / 09:34 بالصــورة:صحافية شوف تيفي اللي ضربها محامي فالمحكمة تهرسات من الأنف ديالها | حوادث و حقوق
بالصــورة:صحافية ''شوف تيفي'' اللي ضربها محامي فالمحكمة تهرسات من الأنف ديالها
في جديد تعرض الزميلة ''فاطمة الزهراء رجمي'' صحافية بقناة ''شوف تيفي'' يوم أمس الأربعاء، لاعتداء خطير على يد محامي داخل محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، كشفت الفحوصات الطبية التي أجرتها صباح يومه

 شـــوف تيفي:

في جديد تعرض الزميلة ''فاطمة الزهراء رجمي'' صحافية بقناة ''شوف تيفي'' يوم أمس الأربعاء، لاعتداء خطير على يد محامي داخل محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، كشفت الفحوصات الطبية التي أجرتها صباح يومه الخميس أنها تعرضت لكسر على مستوى أنفها بعد الضربة العنيفة التي وجهها لها المحامي.

ويوثق مقطع فيديو، توصلت به ''شوف تيفي'' لحظة قيام محامي كان يحضر أشغال جلسة بوعشرين ،بالاعتداء بالضرب على الصحافية ''فاطمة الزهراء رجمي''، ما تسبب في إصابتها بكسر على مستوى الأنف أدى إلى إغمائها بقاعة المحكمة.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي الاعتداء محام المحكمة توفيق بوعشرين

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