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شابان يستنفران سلطات طانطان بعد محاولتهما إشعال النار في جسميهما قبالة مبنى إقامة عامل الإقليم

بتاريــخ : 19 أبريل 2018 / 09:23 شابان يستنفران سلطات طانطان بعد محاولتهما إشعال النار في جسميهما قبالة مبنى إقامة عامل الإقليم | حوادث و حقوق
شابان يستنفران سلطات طانطان بعد محاولتهما إشعال النار في جسميهما قبالة مبنى إقامة عامل الإقليم
عرفت مدينة طانطان مساء أمس الأربعاء محاولتين للانتحار، إثر إقدام شابين في مقتبل العمر على الصعود لجدار محاذي لإقامة عامل إقليم طانطان وتهديدهما بإحراق نفسيهما، ما خلق حالة من الاستنفار القصوى لدى

 شوف تيفي:أحمد الهلالي

عرفت مدينة طانطان مساء أمس الأربعاء محاولتين للانتحار، إثر إقدام شابين في مقتبل العمر على الصعود لجدار محاذي لإقامة عامل إقليم طانطان وتهديدهما بإحراق نفسيهما، ما خلق حالة من الاستنفار القصوى لدى سلطات المدينة، والتي دخلت في صراع مع الزمان لإقناع الشابين بالعدول عن فكرتهما المجنونة.

وأكدت مصادر "شوف تيفي"، أن الشابين قاما باعتلاء جدار البناية المقابلة لإقامة عامل المدينة كشكل احتجاجي، بعدما لم يتم الاستجابة لمطالب أحدهما بتشغيله، ما جعله يقرر إحراق نفسه، فيما زميله حاول الانتحار بنفس الطريقة إثر معاناته المستمرة مع مشكل عائلي متعلق بعدم تنفيذ مضمون رسالة كان وجهها للمصالح الاجتماعية التابعة للقوات المسلحة الملكية بالمنطقة الجنوبية، والتي أراد منها التذكير بحقوق والدته المطلقة من أحد أفراد الجيش، والتي لم يتلق بخصوصها أي رد يذكر، وهو ما دفعه للتفكير في صب قنينة بنزين على جسمه وإشعال النار فيه.

وخلق هذان الحادثان حالة من الاستنفار والتأهب داخل سلطات المدينة، التي هرعت بمختلف تلاوينها إلى عين المكان، ودخلت في حوار استمر لساعات مع الشابين لإقناعهما بالنزول من أعلى الجدار، والعدول عن إحراق نفسيهما، وهي العملية التي تمت بنجاح، بعد تقديم وعود للشابين بالاستجابة لكل مطالبهما فورا.

هذا، وتم اقتيادهما لمقر الأمن للتحقيق معهما في ظروف وملابسات إقدامهما على محاولة وضع حد لحياتهما، من أجل إنجاز محضر رسمي في النازلة.

 

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب طانطان استنفار محاولة انتحار شابين إحراق

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