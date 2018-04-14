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رسالة إلى الشعب الجزائري الشقيق

عـــاجل و بالصــور..في هذه الأثناء حامي الدين أمام القضاء بفاس على خلفية تورطه في قضية الطالب أيت الجيد

بتاريــخ : 19 أبريل 2018 / 09:17 عـــاجل و بالصــور..في هذه الأثناء حامي الدين أمام القضاء بفاس على خلفية تورطه في قضية الطالب أيت الجيد | بوليتيك
عـــاجل و بالصــور..في هذه الأثناء حامي الدين أمام القضاء بفاس على خلفية تورطه في قضية الطالب أيت الجيد
عاينت ''شوف تيفي'' في هذه اللحظات من يومه الخميس، وصول عبد العالي حامي الدين القيادي بحزب البيجيدي، إلى محكمة الاستئناف بمدينة فاس، من أجل المثول أمام قاضي التحقيق وذلك على خلفية تورطه في مقتل الطالب

شـــوف تيفي:

 عاينت "شوف تيفي" في هذه اللحظات من يومه الخميس، وصول عبد العالي حامي الدين القيادي بحزب البيجيدي، إلى محكمة الاستئناف بمدينة فاس، من أجل المثول أمام قاضي التحقيق وذلك على خلفية تورطه في مقتل الطالب اليساري الراحل بنعيسى أيت الجيد.

وأوضح المصدر ذاته بأن حامي الدين، وصل إلى المحكمة المذكورة وبرفقته مجموعة من المحامين، مشيرا بأن الجميع يتواجدون في هذه اللحظات داخل المحكمة.

وأكد ذات المصدر أن عائلة وأصدقاء الضحية أيت الجيد، ينظمون بالموازاة مع مثول حامي الدين وقفة احتجاجية للمطالبة بتحقيق العدالة في حق المتورطين في مقتل أيت الجيد.

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي حامي الدين أيت الجيد محكمة الاستئناف

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