صادم..شابة كتخدر والديها وكتمارس الجنس مع عشيقها في منزل أسرتها بإمنتانوت ﻿

قرر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بإمنتانوت عصر يوم الاثنين الماضي، متابعة عشريني في حالة اعتقال على ذمة التحقيق، بتهمة ممارسة الجنس على شابة مقابل وعدها بالزواج.

''شوف تيفي''

قرر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بإمنتانوت عصر يوم الاثنين الماضي، متابعة عشريني في حالة اعتقال على ذمة التحقيق، بتهمة ممارسة الجنس على شابة مقابل وعدها بالزواج.

وحسب ما أوردته يومية المساء في عددها الصادر ليوم غد الخميس، فقد جاء إيقاف المتهم بعد شكاية تقدمت بها عشيقته لدى مصالح الدرك الملكي للمركز الترابي بتولوكلت، تفيد أنه قام بممارسة الجنس عليها بمسكن والديها بدوار الزهرة ايت عمر بجماعة سيدي عبد المومن، وحاول التخلي عنها بعدما وعدها سابقا بالزواج.

وبعد الاستماع إلى المشتكية في محضر قانوني تحت إشراف النيابة العامة، تم إلقاء القبض على المتهم، الذي يقطن بالدوار ذاته.

وخلال الاستماع إليه في محضر قانوني، اعترف بأنه مارس الجنس السطحي على المشتكية في مناسبات عديدة، وأنه كان يلج مسكن والديها ليلا بعد أن يكونا خلدا للنوم بسبب تناولهما دواء مخدرا، كانت المشتكية تحضره حتى تتمكن لقاء خليلها بدون مشاكل.