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وفقا للحسابات..هذا أول أيام شهر رمضان المبارك في المغرب+التفاصيل الكاملة

بتاريــخ : 19 أبريل 2018 / 01:39 وفقا للحسابات..هذا أول أيام شهر رمضان المبارك في المغرب+التفاصيل الكاملة | مجتمع
وفقا للحسابات..هذا أول أيام شهر رمضان المبارك في المغرب+التفاصيل الكاملة
أكد عبد الحفيظ الباني رئيس جميعة الرباط لعلم الفلك لـ ''شوف تيفي''، يومه الأربعاء، أن التوقعات الفلكية، تشير إلى أن 17 ماي 2018 سيكون فاتح شهر رمضان 1439 ه.

''شوف تيفي''

أكد عبد الحفيظ الباني رئيس جميعة الرباط لعلم الفلك لـ ''شوف تيفي''، يومه الأربعاء، أن التوقعات الفلكية، تشير إلى أن 17 ماي 2018 سيكون فاتح شهر رمضان 1439 ه.

وأوضح الباني في كشفه عن الحسابات الفلكية الخاصة بشهر رمضان، أن غروب شمس يوم 15 ماي سيكون عمر الهلال 7 ساعات و 51 دقيقة، و هو عمر غير كاف لرؤية الهلال، وسيمكت الهلال 11 دقيقة فقط بعد الغروب ثم يختفي و هي مدة غير كافية، مشيرا إلى أن يوم 16 ماي سيظهر الهلال واضحا، وبالتالي فإن فاتح رمضان سيكون يوم 17 ماي المقبل.

وكان الفلكي المغربي هشام العيساوي، قد كشف قبل أيام عبر صفحته الرسمية بالفيسبوك، أن النتائج الحسابية، تشير إلى أن شهر رمضان المقبل بالمغرب سيكون في 29 يوما، وأن أول أيامه سيكون يوم الخميس 17 ماي 2018، مؤكدا أن يوم عيد الفطر سيكون هو الجمعة 16 يونيو 2018، أما عيد الأضحى فسيكون يوم الأربعاء 22 غشت، حيث سيحصل الموظفون على عطلة 6 أيام من 18 غشت إلى غاية الخميس 23 غشت.

ومن جهتها، فإن جمعية المبادرة المغربية للعلوم والفكر، قد كشفت هي الأخرى، ل ''شوف تيفي'' الأسبوع الماضي أن تقديراتها، تشير إلى أن أول أيام شهر رمضان هو الخميس 17 ماي، وهي نفس البداية المتوقعة في الإمارات العربية المتحدة حسب التقويم الموحد، ومصر حسب المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، وسلطنة عمان حسب التقويم العماني، وسوريا حسب الجمعية الفلكية السورية، والمملكة المتحدة حسب جمعية وفاق العلماء بالمملكة المتحدة.

وعلاقة بشهر رمضان، فقد أكد الخبير الجوي والباحث في الظواهر المناخية عضو لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة السعودي ''زياد الجهني''، أن شهر رمضان المقبل هو أول ''رمضان'' يخرج من الصيف تماماً بكامل أيامه ولياليه، قائلا:: ''يعتبر رمضان القادم بأكمله في فصل الربيع، وهو أول رمضان يخرج من الصيف تماماً بكامل أيامه ولياليه''، متوقعا أن يكون شهر شعبان المقبل ثلاثين يوماً، بينما يكون شهر رمضان ناقصاً، وأول أيام رمضان 17 ماي.

 

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المغرب شوف تيفي رمضان التوقعات الفلكية الخبير

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