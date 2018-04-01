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رجال الحموشي يسقطون أفراد عصابة إجرامية خطيرة بتمارة

بتاريــخ : 19 أبريل 2018 / 01:12 رجال الحموشي يسقطون أفراد عصابة إجرامية خطيرة بتمارة | حوادث و حقوق
رجال الحموشي يسقطون أفراد عصابة إجرامية خطيرة بتمارة
تمكنت فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بتمارة، اليوم الأربعاء، من توقيف أربعة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 17 و27 سنة، ثلاثة منهم من ذوي السوابق القضائية المتعددة، وذلك للاشتباه في

"شوف تيفي"+"و م ع"

تمكنت فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بتمارة، اليوم الأربعاء، من توقيف أربعة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 17 و27 سنة، ثلاثة منهم من ذوي السوابق القضائية المتعددة، وذلك للاشتباه في تكوينهم لعصابة إجرامية متخصصة في السرقة بالعنف.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه حسب المعلومات الأولية للبحث فقد تم توقيف اثنين من المشتبه بهم خلال الساعات الأولى من صباح اليوم متلبسين بارتكاب سرقة تحت التهديد بالسلاح الأبيض بشارع طارق بن زياد بمدينة تمارة، وبحوزتهما سلاح أبيض من الحجم الكبير، بالإضافة إلى مقتنيات شخصية ومبلغ مالي يخص أحد الضحايا.

وأضاف المصدر ذاته أن الأبحاث المكثفة التي باشرتها عناصر الأمن مكنت في نفس اليوم من توقيف اثنين من شركائهما وبحوزتهما سلاح أبيض عبارة عن سيف، حيث تبين أن الموقوفين متورطون في ارتكاب عدة سرقات بالعنف بكل من الرباط وتمارة، استهدفت إحداها مواطنة من جنسية أجنبية بتاريخ 6 أبريل الجاري.

وقد تم، حسب البلاغ، الاحتفاظ بالمشتبه بهم تحت تدبير الحراسة النظرية والمراقبة الشرطية بالنسبة للقاصر، وذلك في انتظار تقديمهم أمام العدالة فور انتهاء البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.

 

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المغرب شوف تيفي المديرية العامة للأمن الوطني الحراسة النظرية العنف تمارة

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