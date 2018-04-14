هاذ شي اللي بقا..مسخوط الوالدين شرمل والده بالناظور ﻿

على إثر نقاش حاد دار بين أب وابنه، أقدم شاب في عقده الثالث على ''شرملة'' والده بسكين على مستوى البطن بحي أولاد لحسن بالناظور ليلوذ بالفرار إلى وجهة مجهولة دون أن تتمكن العناصر الأمنية من اعتقاله

''شوف تيفي''

على إثر نقاش حاد دار بين أب وابنه، أقدم شاب في عقده الثالث على ''شرملة'' والده بسكين على مستوى البطن بحي أولاد لحسن بالناظور ليلوذ بالفرار إلى وجهة مجهولة دون أن تتمكن العناصر الأمنية من اعتقاله بتهمة محاولة تصفية والده.

وحسب ما أوردته يومية المساء في عددها الصادر ليوم غد الخميس، فقد قال شقيق الضحية إن حالة أخيه شبه مستقرة، وإنه ما يزال بالمستشفى الحسني، بعدما اضطر الأطباء لإجراء عملية جراحية له، لأن ضربات السكين التي تلقاها على يد ابنه سببت له أضرارا في أمعائه.

كما أكد المصدر نفسه أن المتهم اختفى عن الأنظار منذ الواقعة، مؤكدا أنه يعاني من مرض نفسي إلى درجة أنه حاول الانتحار ثلاث مرات، حيث نجا بأعجوبة من الموت.