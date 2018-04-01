55 في المائة من المغاربة يطالبون باعتماد التربية الجنسية بالمدارس ﻿

كشف استطلاع للرأي، نشرت نتائجه يومية ''ليكونوميست'' يومه الأربعاء، أن 55 في المائة من المغاربة مع اعتماد التربية الجنسية في المدارس، في حين أن 31 في المائة، عبروا عن معارضتهم، و14 في المائة لم يعبروا عن

''شوف تيفي''

كشف استطلاع للرأي، نشرت نتائجه يومية ''ليكونوميست'' يومه الأربعاء، أن 55 في المائة من المغاربة مع اعتماد التربية الجنسية في المدارس، في حين أن 31 في المائة، عبروا عن معارضتهم، و14 في المائة لم يعبروا عن أي موقف.

وحسب يومية أخبار اليوم في عددها الصادر ليوم غد الخميس، فقد تم إجراء الاستطلاع عبر الهاتف ما بين 18 يناير و2 مارس 2018، وشمل عينة من ألف مستجوب من مختلف المناطق والأعمار والفئات الاجتماعية.

المثير أن النساء كن الأكثر قبولا للفكرة بنسبة 60 في المائة، وربما بسبب خوفهن على أبنائهن، في حين أن نصف الرجال المستجوبون فقط عبروا عن الموافقة على التربية الجنسية.