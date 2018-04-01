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مثير..تطبيق جديد يطيح بـ ''واتساب''

بتاريــخ : 18 أبريل 2018 / 22:37 مثير..تطبيق جديد يطيح بـ واتساب | نت 2.0
مثير..تطبيق جديد يطيح بـ ''واتساب''
من المنتظر أن يواجه تطبيق ''واتسآب'' مواجهة قوية من تطبيق آخر ، حيث تعمل الحكومة الفرنسية على بناء تطبيق خاص منافس لـ''واتسآب''، لتهدئة المخاوف المثارة من إمكانية قيام كيانات أجنبية بالتجسس على

''شوف تيفي''

من المنتظر أن يواجه تطبيق ''واتسآب'' مواجهة قوية من تطبيق آخر ، حيث تعمل الحكومة الفرنسية على بناء تطبيق خاص منافس لـ''واتسآب''، لتهدئة المخاوف المثارة من إمكانية قيام كيانات أجنبية بالتجسس على المحادثات الخاصة لكبار المسؤولين.

وحسب ما كشفت عنه وكالة ''سبوتنيك'' الروسية، يومه الأربعاء، فقد أكد الوزير الفرنسي منير المحجوبي، خبر بناء تطبيق منافس لواتسآب.

 وأشارت الوكالة إلى أن عدم وجود تطبيقات الرسائل المشفرة بفرنسا ، ساهم في ظهور شائعات عن خطر اختراق البيانات في خوادم التطبيقات خارج البلاد.

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