 الرجاء يمر إلى دور المجموعات بعد تفوقه على زاناكو الزامبي بثلاثية نظيفة ﻿
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الرجاء يمر إلى دور المجموعات بعد تفوقه على زاناكو الزامبي بثلاثية نظيفة

بتاريــخ : 18 أبريل 2018 / 21:11 الرجاء يمر إلى دور المجموعات بعد تفوقه على زاناكو الزامبي بثلاثية نظيفة | سبور
الرجاء يمر إلى دور المجموعات بعد تفوقه على زاناكو الزامبي بثلاثية نظيفة
حقق فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، قبل قليل، تأهله إلى دور المجموعات من منافسات كأس الاتحاد الإفريقي بعد تحقيق نتيجة الفوز أمام ضيفه زاناكو الزامبي بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد على أرضية ملعب مركب

شوف سبور : رشيد محمودي

حقق فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، قبل قليل، تأهله إلى دور المجموعات من منافسات كأس الاتحاد الإفريقي بعد تحقيق نتيجة الفوز أمام ضيفه زاناكو الزامبي بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد على أرضية ملعب مركب محمد الخامس.

وافتتح محسين ياجور لاعب فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم حصة التسجيل في الدقيقة 15، ليضيف المهاجم محمود بنحليب الهدف الثاني في الدقيقة 19 لتنتهي الجولة الأولى بتقدم النسور بهدفين دون رد.

وخلال الجولة الثانية واصل فريق الرجاء تفوقه على نظيره الزامبي إلى غاية الدقيقة 77 ليتمكن من تسجيل الهدف الثالث عن طريق ضربة رأسية محكمة.

ومعلوم أن مباراة الذهاب انتهت لصالح النسور بهدفين دون رد بتوقيع كل من اللاعب محمود بنحليب وزكرياء حدراف.

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