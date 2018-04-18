محامي يعتدي بالضرب على صحافية ''شوف تيفي'' بقلب محكمة الاستئناف بالبيضاء خلال جلسة محاكمة بوعشرين ﻿

تعرضت الزميلة ''فاطمة الزهراء رجمي'' صحافية بقناة ''شوف تيفي'' قبل قليل من يومه الأربعاء، لاعتداء خطير على يد محام داخل محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، خلال تغطيتها جلسة محاكمة توفيق بوعشرين مدير

"شوف تيفي"'

تعرضت الزميلة "فاطمة الزهراء رجمي" صحافية بقناة "شوف تيفي" قبل قليل من يومه الأربعاء، لاعتداء خطير على يد محام داخل محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، خلال تغطيتها جلسة محاكمة توفيق بوعشرين مدير جريدة أخبار اليوم.

ويوثق مقطع فيديو، توصلت به "شوف تيفي" لحظة قيام هذا المحامي بالاعتداء بالضرب على الصحافية الزميلة "فاطمة الزهراء رجمي"، ما تسبب في إصابتها بجرح على مستوى الأنف أدى إلى إغمائها بقاعة المحكمة، نظرا لقوة اللكمة التي تعرضت لها.

ومباشرة بعد هذا الاعتداء الخطير ، عبر العديد من الزملاء الصحافيين و المحاميين المتواجدين بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، عن غضبهم الشديد واستنكارهم لوقوع هذا الاعتداء الذي مس صحافية خلال القيام بواجبها المهني من قبل محام، أساء بتصرفه لأصحاب الوزرة السوداء وللهيئة القضائية و للجسم الصحافي بالمغرب.