بالصور: حسبان يزور البوصيري ويُطمئن اللاعبين على مستحقاتهم المالية ﻿

قام سعيد حسبان الرئيس السابق لنادي الرجاء الرياضي ،صباح اليوم الأربعاء بزيارة لرشيد البوصيري مستشار الرئيس السابق محمد بودريقة، من أجل الاطمئنان على صحته بعد تعرضه لوعكة صحية.

شـــوف تيفي:

قام سعيد حسبان الرئيس السابق لنادي الرجاء الرياضي ،صباح اليوم الأربعاء بزيارة لرشيد البوصيري مستشار الرئيس السابق محمد بودريقة، من أجل الاطمئنان على صحته بعد تعرضه لوعكة صحية.

و كما سبق و أشارت له "شوف تيفي"، قام حسبان ، بزيارة للفندق الذي يقيم به فريق الرجاء قبل مباراة زناكو التي تجرى أطوارها بمركب محمد الخامس في هذه اللحظات.

وكشف مصدر مطلع، أن حسبان تحدث إلى اللاعبين والطاقم التقني وطمأنهم على مستحقاتهم المالية، مبرزا في السياق نفسه أن الخطوة التي قام بها حسبان كانت بموافقة امحمد اوزال.